Poznaj warsztaty twórcze "Poflirtuj z marzeniami"! Wspólnie ze "Splotem Artystycznym" gorąco zapraszamy na cykl wakacyjnych warsztatów, na których poznasz swój twórczy potencjał od przysłowiowej podszewki! Na spotkaniach z modą nauczysz się kroju, szycia i projektowania! Jeśli chcesz poflirtować ze sztuką, wpadnij do Splotu na lekcje rysunku, malarstwa i fotografii.

Warsztaty "Poflirtuj z marzeniami"

Dlaczego warto się na nie zapisać? Zdobędziesz nowe umiejętności, a do tego poczujesz fantastyczną atmosferę i poznasz osoby, które podzielają twoje pasje i zainteresowania! Szczegółowe informacje o programach i prowadzących znajdziesz na stronie Splotu Artystycznego. Nie czekaj w nieskończoność na spełnianie marzeń! Jeśli naprawdę czegoś pragniesz zrób to sama! Uwaga: rabat 10% na hasło: polki.pl, wizaz.pl lub babyonline.pl! „Splot Artystyczny” to miejsce stworzone z myślą o spełnianiu marzeń i odkrywaniu, jak wiele możesz osiągnąć sama. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Magda Libucha-Zdrojewska, która swoją drogę do samorealizacji wspomina tak:

- To jest już anegdotka rodzinna. Moja 10-letnia córka dostała w prezencie urodzinowym zestaw do szydełkowania, który czekał na swój czas. Pamiętam, że pewnego jesiennego wieczoru spontanicznie sięgnęłam po niego, żeby sprawdzić, czy pamiętam coś z czasów dziecięcych, kiedy z pełnym zaangażowaniem uczyłam się jako jedyna w mojej rodzinie robótek ręcznych. I okazało się, że nie mogłam przestać! Zużyłam kolejne 4 opakowania zestawu do szydełkowania dla dzieci. Musiałam przecież skończyć rozpoczęty przeze mnie szalik! Mój mąż śmieje się, że był to chyba najdroższy szalik świata. Po szydełku przyszła kolej na szycie na maszynie i haft. Nie było już dla mnie odwrotu, sposobu, aby mnie od niego oderwać. Wkrótce po tym, z myślą o innych marzycielkach, stworzyłam Splot!