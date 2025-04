Kochasz modę? Chcesz ubierać się oryginalnie, niebanalnie, sama wyznaczać trendy? A może marzysz o stworzeniu własnej marki odzieżowej? Zrób pierwszy krok! W ramach akcji „Lato w Splocie” zapraszamy na wakacyjne kursy „Projektowania ubioru”, „Kroju i szycia”, a także kursy szycia z dzianiny, czyli coś ekstra dla fanek stylu „Easy Wear”.

- Wakacyjne kursy w „Splocie Artystycznym” będą doskonałą zabawą zarówno dla osób początkujących, dla których projektowanie oraz maszyna do szycia są wciąż jeszcze niezgłębioną zagadką, jak również dla wszystkich, którzy chcą spędzić wakacyjny czas aktywnie, w twórczej atmosferze, wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach. Uważam, że to fantastyczna przygoda dla pasjonatek mody, a także potencjalna szansa dla tych, które już dziś marzą o stworzeniu własnej marki ciuchowej – mówi Magdalena Libucha - Zdrojewska, organizatorka zajęć.

To doskonała okazja dla osób, które planują związać swoją przyszłość z branżą modową. Zajęcia prowadzi Sylwester Krupiński – kostiumograf, projektant ubioru - absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Ma na swoim koncie udział w wielu pokazach i konkursach. Trzykrotny finalista konkursu Złota Nitka, także uczestnik Alei Projektantów podczas Fashion Philosophy - Fashion Week Poland. Autor kostiumów do spektakli teatralnych, jednocześnie projektant i wykonawca wielu ubiorów na indywidualne zamówienie, który w pracy wykorzystuje praktyczną umiejętność konstrukcji i szycia.

- Cieszy mnie, gdy zdobyta na kursie wiedza wyjaśnia choć trochę uczestnikom mechanizmy rządzące światem mody i utwierdza ich w myśleniu o nowej pasji, a być może o nowej drodze zawodowej. Tym bardziej, że zawsze uświadamiam, że moda nie jest tylko wymyślaniem ubrań, które sami chcielibyśmy nosić – to raczej zderzenie własnych marzeń z twardymi prawami rynku, to łączenie własnych inspiracji z obecnymi trendami by tworzyć właśnie to, co najlepiej trafi w gust odbiorców i zaspokoi marzenie wymagającego klienta – mówi prowadzący.