Zwycięzcy:

Reklama

evragiggs

magdakrol

siaaa

nieoczywiste

Sezon na festiwale powoli rusza pełną parą! Jednym z pierwszych będzie Life Festival Oświęcim, który rozpocznie się w czwartek, 26 czerwca. Jedną z głównych gwiazd festiwalu, jak nie największą gwiazdą będzie występ zespołu Soundgarden. Mamy dla Was aż 4 podwójne bilety do wygrania!

Soundgarden

Soundgarden to amerykańska grupa muzyczna, założona w roku 1984 w Seattle, przez wokalistę i gitarzystę Chrisa Cornella. Zespół należy wraz z Nirvaną, Pearl Jam i Alice in Chains do tzw. "Wielkiej czwórki z Seattle".Zespół identyfikowany jest z nurtem grunge, czerpiący jednak inspirację z tradycji muzycznej zespołów garażowych lat sześćdziesiątych. Zespół kilka lat temu został reaktywowany i ruszył w światową trasę koncertową.

Life Festival Oświęcim - organizatorzy

Za sterami całego przedsięwzięcia stoi Darek Maciborek, znany dziennikarz muzyczny radia RMF FM, który jako rdzenny oświęcimianin postanowił „odczarować” to 40-tysięczne miasto, kojarzone globalnie jedynie z muzeum Auschwitz-Birkenau. "Zdałem sobie sprawę, że to piękne, zielone , 40-tysięczne miasto na dobrą sprawę nie istnieje, w świadomości przeciętnego Europejczyka – dotyczy to również wielu naszych rodaków. Powołałem Fundację Peace Festival, aby poprzez organizowany przez nią Life Festival Oświęcim zmienić postrzeganie tego miasta".

Life Festival Oświęcim - program

Kto zagra na festiwalu w tym roku? W czwartek 26 czerwca zagrają takie zespoły jak Kaliber 44, Jamal, Skubas, KaCeZet & Fundamenty oraz Mam Selita. W piątek zaś na pewno usłyszymy Luxtorpeda, Balkan Beat Box oraz znane na całym świecie Soundgarden (przeczytaj: Soundgarden w Polsce!). W sobotę zagra Edyta Bartosiewicz oraz Eric Clapton. Lista zespołów nie jest jeszcze zamknięta. Program możecie śledzić na stronie festiwalu: lifefestival.pl.

Zadanie konkursowe

Jeśli mogłabyś zadać Chrisowi Cornellowi, wokaliście Soundgarden dwa pytania, o co byś zapytała? Swoją odpowiedź umieść na naszym forum, a później już tylko czekaj na ogłoszenie wyników. Może to właśnie Twoja odpowiedź okaże się jedną z tych najciekawszych?

Nagrody

Redakcja nagrodzi aż 4 osoby! Każdy ze zwycięzców otrzyma podwójny bilet na koncert Soundgarden, który odbędzie się w ramach Life Festival Oświęcim 2014, w dniu 27 czerwca.

Reklama

Przed udziałem zapoznaj się z REGULAMINEM



Konkurs trwa od 21.05.2014 do 10.06.2014.