Grupa Slow ma zaszczyt zaprosić na jesienną edycję targów polskiej mody Slow Fashion. Najważniejsze wydarzenie modowe odbędzie się w weekend 3 i 4 października na Stadionie Narodowym w Warszawie. Motywem 4 edycji jest Polska Złota Jesień.

Slow Fashion to wydarzenie, które łączy świat popularnej mody z awangardą. Twórcy i projektanci żyjący w zgodzie z zasadami "Slow", a także DIY, mają okazję pokazać swoje projekty szerokiemu odbiorcy, bez pośredników, jakimi są domy handlowe, czy portale sprzedażowe. 2-dniowe wydarzenie pozwoli setkom młodych projektantów na prezentację nowych, jesiennych kolekcji dziesiątkom tysięcy odbiorców. Slow Fashion to kolejny projekt realizowany przez Grupę Slow. Idea Slow gromadzi co raz większą liczbę zwolenników.



Bardziej zwracamy uwagę na to kto i gdzie produkuje nasze ubrania. Cieszymy się, że ułatwiamy kontakt na linii producent – klient, wspierając przy okazji fundację La Strada.

- mówi Magdalena Buczak z Grupy Slow.

4. edycja targów Slow Fashion

Twarzą kampanii czwartej edycji targów Slow Fashion została Gabi Drzewiecka - dziennikarka Radia Zet Chilli i Dzień Dobry TVN. Gabi wystąpiła także w kampaniach polskich marek modowych, między innymi She's A Riot. Co więcej: do współpracy zaproszono również mamę Gabi - Ewę Drzewiecką!

Podczas jesiennej edycji kontynuowana będzie współpraca z fundacją La Strada, której Slow Fashion przekaże połowę dochodu z biletów na targi. Nowością będzie strefa Ciało w której do nabycia będą naturalne kosmetyki polskich producentów. Podczas targów zostanie udostępniona również strefa Kids, w której najmłodsi będą mogli kreatywnie spędzić czas podczas różnych aktywności. Rekrutacja wystawców rozpocznie się w sierpniu.

Grupa Slow powstała w lutym 2014 roku. Od początku działalności skupiona jest na aktywnej promocji trendu „Slow”, który definiuje jako lokalne, zdrowe i mądre podejście do konsumpcji. Ich główne projekty to: Slow Fashion, Slow Market nad Wisłą, Slow Weekend.

