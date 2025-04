Zespół Singin’ Birds wystąpił w tym roku w półfinale programu „Must Be The Music”, oraz podczas 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Występował także na zaproszenie Filharmonii Łódzkiej. We wrześniu podjął współpracę z Orkiestrą Symfoników Bydgoskich.

Dziewczyny aktualnie przygotowują się do wydania debiutanckiej płyty. Znajdą się na niej zarówno autorskie aranże wielkich przebojów, jak i autorskie piosenki. Na płycie nie zabraknie m.in. piosenki "Sing-Sing", którą zespół wykonał w Opolu podczas koncertu "Superdebiuty z Marylą", grając z big-bandem Tomka Szymusia. Do jednej z piosenek tekst napisał słynny dziennikarz muzyczny i autor tekstów piosenek Marek Gaszyński. Dziewczęcy duet Singin’ Birds istnieje od lipca 2011 roku. Od początku inspirował ich styl retro z lat 50. oraz muzyka amerykańska z I poł. XX wieku, a w szczególności zespół Andrews Sisters. Singin’ Birds tworzą Joanna Czarkowska, Dominika Dulny i Dominika Kasprzycka-Gałczyńska.

Na początku 2013 roku Singin’ Birds postanowiło skorzystać z szansy pokazania się szerszej publiczności w programie „Must Be The Music”. Ich brawurowe wykonanie piosenki „Moves Like Jagger” zebrało najlepsze recenzje od jurorów, przypadając do gustu również widzom. W maju 2013 roku, po ostrej selekcji zgłoszeń, dokonanej przez samą Marylę Rodowicz, zespół zakwalifikował się do finału opolskich „Debiutów”. Na przełomie lipca i sierpnia muzycy nagrali swoją pierwszą, debiutancką płytę, która ukaże się już 5 listopada nakładem Parlophone Music Poland.