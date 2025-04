Poznajcie historię niezależnej kobiety, która walczy o swoją tożsamość z wampirem energetycznym pragnącym wciągnąć ją w swój nieciekawy świat. Talent plus poczucie humoru głównej bohaterki - Molly pomagają w opanowaniu sytuacji, cena jednak okazuje się z czasem za wysoka... Czas uciekać!

Najnowsza powieść Hanny Bakuły "Singielka i Otello. Na zakręcie" opowiada o niespodziewanej sytuacji, w jakiej znajduje się zaprzysiężona singielka.

Wbrew swoim śmiałym poglądom malarka, czterdziestolatka z sukcesem zawodowym, mieszkająca sama zakochuje się w przeciętnym, zakompleksionym naukowcu. Nieświadomie wchodzi w toksyczny związek, który popiera jej matka, za to większość znajomych pragnie wyciągnąć ją z potrzasku emocjonalnego, w którym się znalazła. Bohaterka powoli się odkochuje i zaczyna powracać do swojego świata, który prawie utraciła, w imię jakże dla niej dziwnej relacji. Psychopatyczny kochanek nie daje jednak za wygraną zmieniając jej życie w piekło. W tle Warszawa i Nowy Jork, przełomu wieków, pełne dobrej energii. "Singielka i Otello. Na zakręcie" Przeczytajcie fragment!