Wspólne występy Stinga i Shaggy’ego scalają kultowych artystów i łączą zespoły, dzięki czemu na koncertach słuchacze mają okazję usłyszeć rewelacyjne utwory z płyty „44/876”, jak również hity solowe obu artystów: „Every Breath You Take”, „Englishman In New York”, „Message In A Bottle” Stinga czy „It Wasn’t Me”, „Mr. Boombastic” i „Angel” Shaggy’ego w zupełnie nowym wydaniu.

Pierwszy wspólny singiel Stinga i Shaggy’ego, „Don’t Make Me Wait”, zadebiutował na 1. miejscu na liście cyfrowych utworów reggae na liście Billboard. Tytuł „44/876” to nawiązanie do numerów kierunkowych – 44 dla Wielkiej Brytanii, gdzie urodził się Sting i 876 dla Jamajki, ojczyzny Shaggy’ego. To właśnie tam Sting napisał klasyk taki jak „Every Breath You Take”. Sting i Shaggy mają ze sobą znacznie więcej wspólnego – obaj uwielbiają tworzyć muzykę ponadczasową, która spełnia oczekiwania słuchaczy.

Szczegółowe informacje na temat trasy koncertowej dostępne tutaj: www.sting.com/tour