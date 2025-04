Jeden z najpopularniejszych autorów powieści szpiegowskich, John le Carré, po przeczytaniu jego książki, powiedział: - „Najlepsza historia szpiegowska jaką czytałem”. Ben Macintyre napisał więcej takich bestsellerów. Na ich podstawie BBC zrealizowało filmy dokumentalne. Teraz serial "Szpieg wśród przyjaciół"z gwiazdorską obsadą aktorską taką jak: Damian Lewis, Guy Pearce czy Anna Maxwell-Martin jest dostępny w całości w HBO Max.

Nie spuszczaj wzroku z tego pełnego gwiazd thrillera szpiegowskiego. Ten thriller z czasów zimnej wojny, opowiada prawdziwą historię Kima Philby'ego. To największy zdrajca Wielkiej Brytanii i najwyżej postawiony oficer MI6, który stał się podwójnym agentem, sprzedającym tajemnice KGB - Tak radzi swoim czytelnikom „The Guardian”, po premierze Szpiega wśród przyjaciół.

To prawdopodobnie źle o mnie świadczy, ale fascynują mnie te okropne postacie, które prowadzą podwójne życie, pełne oszustwa. Opowiada o Ursuli Kuczynski, niemieckiej komunistce, najlepszej agentce jaką miało KGB na zachodzie. Została zwerbowana przez super szpiega, Richarda Sorge’a. Jako jedyna z kobiet-agentów, dosłużyła się stopnia pułkownika w rosyjskich tajnych służbach. Przekazała opracowania naukowe, które umożliwiły Moskwie wyprodukowanie bomby atomowej – mówił Ben Macintyre dla radia CBC, po premierze jego książki „Agent Sonya: Lover, Mother, Soldier, Spy”.

Sam autor, w czasach, kiedy studiował historię na Uniwersytecie w Cambridge, był werbowany przez tajne służby. Tak to wspominał: - „Jeden z moich nauczycieli podszedł do mnie i zapytał, czy spotkałbym się z kimś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kto nie jest częścią MSZ. Co było oczywistym kodem, którym chciał przekazać: „Czy chcesz spotkać się z MI6?” Byłem zainteresowany. Ale szybko zorientowali się, że nie jestem odpowiednim materiałem na szpiega. Trudno mi dochować tajemnicy”.

Ten felietonista „The Times”, korespondent gazety w Nowym Jorku i Paryżu, zdradził „Hollywood Reporter”, że zanim wszedł w świat szpiegów, napisał kilka innych książek. Nie zamierzał zostać specjalistą od tajnych służb. Zorientował się jednak, że ludzie są zafascynowani podwójnym życiem, ukrytymi przed opinią publiczną konfliktami, wojną między ludźmi, którzy wydają się być tym, kim nie są. Są zainteresowani odkryciem motywów i tajemnic takich osób. Sam ma teorię, że są cztery dominujące cechy, dla których ludzie gotowi są zdradzić ojczyznę: pieniądze, ideologia, przymus (rozumiany jako szantaż) oraz ego. I jest ono najważniejsze, bo większość szpiegów ma w sobie nieograniczone pokłady pychy.

Ben Macintyre - o autorze

Ben Macintyre żyje z pisania, publikowania książek oraz ich adaptacji filmowych. Pisarz, to co się teraz dzieje z jego twórczością, określa brytyjskim powiedzeniem: - „Czekasz godzinami na autobus, a potem przyjeżdżają cztery na raz”. Ben czekał 35 lat, aż jego powieści zostaną zaadaptowane na duży i mały ekran. Teraz wszystko dzieje się jednocześnie. Dramat wojenny Operacja Mincemeat miał już swoją premierę. Tak jak Special Air Service o brytyjskich siłach specjalnych, które infiltrowały nazistów podczas II wojny światowej. Teraz przyszedł czas na serial "Szpieg wśród przyjaciół".

