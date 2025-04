Wraz z początkiem marca na ekrany wraca ulubiony serial Polek: "Przyjaciółki"! Nie możemy w to uwierzyć, ale to już 9. sezon kultowej produkcji, która podbiła nasze serca. Co wydarzy się w życiu Ingi, Patrycji, Anki i Zuzy? Do obsady przebojowej produkcji dołączyły także Anna Prus i Karolina Nowakowska.

Serial "Przyjaciółki" - co wydarzy się w 9. sezonie?

Niepłodność, zerwanie i zwolnienie z pracy - jak Zuza (Anita Sokołowska) rozwiąże swoje problemy? Jak poradzi sobie w sytuacjach, w których wiele kobiet nie potrafi się odnaleźć i popada w depresję? Patrycja (Joanna Liszowska) i Michał (Marcin Rogacewicz) przechodzą kryzys małżeński, ale czy uda im się dogadać i odnaleźć w sobie nawzajem na nowo? Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer), która w poprzednich odcinkach udowodniła, że jest niezależną kobietą i potrafi stawić czoła problemom, ponownie zostanie żoną Pawła (Bartek Kasprzykowski)? Najbardziej ciekawi nas, czy Inga (Małgorzata Socha) i Robert (Krzysztof Wieszczek) poradzą sobie z niespodziewaną rozłąką... Czy ich dziecko przyjdzie na świat w Nowym Jorku?

Na te pytania znajdziecie odpowiedź w nowym sezonie "Przyjaciółek", który zadebiutuje 2 marca i będzie emitowany przez 12 tygodni, w czwartki o godzinie 21:00.

Sprawdź, jak dobrze znasz serial "Przyjaciółki" i odśwież swoją pamięć przed 9. sezonem!