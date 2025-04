Jeśli lubisz psychologiczne seriale, to mamy dla ciebie propozycję idealną. „Oskarżeni” to aż 15 opowieści, których rozgryzienie będzie wymagało prawdziwej żyłki detektywistycznej.

Każda historia zaczyna się na sali sądowej. Najpierw poznajemy oskarżonego, nie wiedząc jeszcze nic na temat jego zbrodni. Następnie sam oskarżony opowiada o zbrodni, której się dopuścił.

Każdy odcinek to zupełnie inna historia, z nową obsadą aktorską. Ich wspólnym mianownikiem jest tytułowy oskarżony. Serial porusza aktualne tematy społeczne, działa na emocje, ma psychologicznie złożoną fabułę. W odcinkach przedstawieni są różni bohaterowie: przyjaciele, koledzy, sąsiedzi, rodzina, a nawet paradoksalnie - my sami. Serial niemal zmusza do zadania sobie pytania: „A ty, co byś zrobił?”.



Jakie historie zobaczymy w serialu?

„Oskarżony” to zbiór zaskakujących opowieści. Poznajmy bezwarunkową miłość ojca do nastoletniego syna, który planuje zbrodnię. Surogatkę mającą urodzić głuche dziecko i przyszłych rodziców, którzy chcą się pozbyć płodu. Chłopca, który odkrywa, że opiekunka jego zmarłej matki spotyka się z jego ojcem i najprawdopodobniej nie jest to przypadek. Drag queen nieszczęśliwie zakochaną w nieodpowiedniej osobie. Oraz wielu innych bohaterów, których historie poruszają.

Premiera serialu „Oskarżeni”

Serial jest już dostępny w HBO Max. Na platformie znajdziesz już wszystkie odcinki.

