Dziewczyny 3.0! Poznaj aktorki serialu Polki.pl



Poznajcie trochę bliżej aktorki naszego nowego serialu Dziewczyny 3.0. Basia Wypych, Zuzanna Pawlak i Iza Kała to wschodzące gwiazdy polskiej sceny teatralnej i filmowej, które wzięły udział w naszym projekcie.

Poprosiłyśmy, by gwiazdy naszego serialu Dziewczyny 3.0 dokończyły zdania... Zrobiły to oczywiście, każda w swoim stylu. Co najbardziej relaksuje Barbarę Wypych? Bez czego nie może żyć Zuzanna Pawlak? A czego w mężczyznach nie znosi Iza Kała?