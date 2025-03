W konkursie, którego jury przewodniczy David Caffrey, reżyser m.in. serialu „Peaky Blinders”, ocenione zostaną polskie produkcje serialowe wyprodukowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Nagrody przyznane zostaną zaś w siedmiu kategoriach:

Przewidziano również Nagrodę Publiczności.

Wśród serialowych produkcji są m.in. „1670”, „Absolutni debiutanci”, „Infamia”, „Gra z cieniem”, „Krucjata 2: Znak bliźniąt”, „Odwilż”, sezon drugi, „Prosta sprawa”, „The Office PL”, sezon trzeci, „Szadź”, sezon czwarty, „Warszawianka”.

Nagrodę Specjalną „Cutting Edge Award” odbierze aktor Jared Harris, gwiazdor m.in. seriali „The Crown”, „Czarnobyl”, „Mad Men”, „Sherlock Holmes” oraz filmów fabularnych „Brooklyn Boogie”, „Dym”, „Lincoln”.

Festiwal „BNP Paribas Warsaw SerialCon” odpowiada na rozwój rynku serialowego

Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu, powiedział podczas konferencji prasowej zapowiadającej w środę 4 grudnia br. pierwszą edycję imprezy, że festiwal powstał jako „odpowiedź na dynamiczny rozwój rynku serialowego i potrzeby trzech kluczowych grup odbiorców”.