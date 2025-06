Na miłośników kina czeka ponad 140 wieczorów filmowych w najpiękniejszych kinach plenerowych w Polsce. Rozpoczęcie festiwalu nastąpi we wtorek 1 lipca jednocześnie we wszystkich trzech lokalizacjach: na sopockim Molo, przy zakopiańskich Krupówkach oraz w giżyckiej Ekomarinie. Dodatkowo, w tym roku Festiwal obchodzi dwie ważne rocznice – swoją pełnoletniość i 130-lecie kina. 9 lipca wieczorem na Molo w Sopocie zostanie wręczona nagroda Festiwalu – Diamentowy Klaps Filmowy, przyznawana dla aktorek i aktorów w uznaniu za wnoszenie do kina pozytywnego przesłania oraz dostarczania widzom wzruszeń i emocji.

Zapraszając na bezpłatne seanse przez dwa miesiące, BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane jest jednym z najważniejszych filmowych wydarzeń lata, na stałe wpisanym w kalendarz polskich wakacji. Festiwal od wielu lat celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w niezwykłych okolicznościach przyrody. To wyjątkowe doświadczenie, które cenią miłośnicy wszystkich gatunków filmowych.

Tematyczne wieczory pod gwiazdami

Tegoroczny repertuar to ponad 60 wyjątkowych tytułów podzielonych, jak co roku, na filmowe dni tematyczne. W poniedziałki kina pod gwiazdami zapraszają całe rodziny na „Kino familijne”. We wtorki, opatrzone nazwą „We Love Cinema”, na filmy docenione na największych światowych festiwalach. Środy pod hasłem „Made in Poland by LOTTO” to autorski przegląd najciekawszego polskiego kina pod patronatem marki LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy. W czwartki „Dobre decyzje”, a w nich filmy o pozytywnym przesłaniu z dobrym postanowieniem w tle. Weekend rozpoczynają „Oscarowe Piątki” – na ekranach pojawią się produkcje uhonorowane najważniejszą statuetką w branży. W soboty „Filmowe Hity Warner Bros.”. Tydzień zamyka niedzielny cykl „Kobieta z kamerą”, w którym po obu stronach kamery zaprezentują się wyjątkowe artystki. Wtorki, czwartki i niedziele odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas.

„Grupa BNP Paribas wspiera kulturę filmową od ponad 100 lat, czyli prawie od początku narodzin kina. Działając pod hasłem We Love Cinema, angażujemy się w inicjatywy, które nie tylko inspirują, ale również tworzą przestrzeń dla różnorodnych głosów i nowych narracji. Jako partner ponad 40 festiwali w Europie, promujemy niezależną twórczość oraz nowatorskie formy kinematografii. Cieszymy się, że kolejny raz uczestniczymy w tworzeniu wyjątkowych doświadczeń filmowych dla tysięcy widzów przez całe wakacje. Wierzymy, że takie inicjatywy mają potencjał, aby inspirować do refleksji oraz wspólnego przeżywania sztuki w wyjątkowych sceneriach. Każdy seans staje się nie tylko wydarzeniem, ale także okazją do budowania społeczności, która łączy pasjonatów kina i jego twórców”

– mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

18 edycja Festiwalu BNP Paribas Kino Letnie: plakaty, fot. mat. prasowe

Festiwal celebruje jubileusz kina

Dokładnie 130 lat temu Bracia Lumière zorganizowali pierwszy pokaz filmowy w Paryżu. Wśród wyświetlonych filmów znalazły się „Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie”, „Wjazd pociągu na stację w La Ciotat” oraz uznawany za pierwszą komedię „Polewacz polany”. Na pokazie obecnych było jedynie 35 widzów. Właściciel kawiarni wątpił w zainteresowanie taką formą rozrywki, ale kolejka chętnych szybko się wydłużyła. Od tamtej pory nastąpił rozkwit sztuki filmowej, a kino stało się kluczowym elementem kultury masowej, przyciągając przed ekrany setki milionów widzów na całym świecie.

Z okazji 130-lecia kina na festiwalowej liście znalazły się ponadczasowe tytuły, które od lat kształtują i łączą kolejne pokolenia kinomanów, w tym m.in.: „Nóż w wodzie” – pierwszy polski film nominowany do Oscara, „Masz wiadomość” z Tomem Hanksem i Meg Ryan, „Amelia”, „Mulholland Drive” w reżyserii Davida Lyncha, „Lśnienie” z Jackiem Nicholsonem, legendarny „Łowca androidów” z Harrisonem Fordem, kultowy „Batman” w reżyserii Tima Burtona, „Mój sąsiad Totoro” z japońskiego Studia Ghibli, „Zaklęte Rewiry” Janusza Majewskiego – prezentowany z okazji 50. rocznicy premiery – oraz wyjątkowy dokument „Bracia Lumière. Tak narodziło się kino” w reżyserii Thierry’ego Frémaux, dyrektora festiwalu w Cannes.

W tym roku Festiwal obchodzi dwie ważne rocznice, fot. mat. prasowe

Wyjątkowa inauguracja w Giżycku

Na oficjalnej inauguracji festiwalu w Ekomarinie pojawi się Gość Honorowy – Jerzy Skolimowski – jedna z największych osobowości światowego kina, autor dialogów i współautor scenariuszy do takich filmów jak „Niewinni czarodzieje” Wajdy, „Nóż w wodzie” Polańskiego, reżyser „IO” – sensacji festiwalu w Cannes, gdzie w 2023 r. otrzymał Nagrodę Jury, a także poeta i malarz. W trakcie dwóch dni – 1 i 2 lipca – w giżyckim kinie Nowa Fala odbędzie się przegląd twórczości artysty pt. „Skolimowski – Artysta Totalny”. Widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze filmy oraz etiudy szkolne w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, a Festiwal w Sopocie, Zakopanem i Giżycku otworzy projekcja filmu „Nóż w wodzie”, który na Mazurach będzie można obejrzeć z zacumowanych jachtów w towarzystwie samego Mistrza.

W giżyckim kinie Nowa Fala odbędzie się przegląd twórczości artysty pt. „Skolimowski – Artysta Totalny”, fot. mat. prasowe

„Festiwal ma już 18 lat... I chociaż w porównaniu do długiej historii kina to niewiele, już zdążył stać się ważnym miejscem spotkań dla miłośników filmowych emocji. Wchodząc w dorosłość, będziemy z jeszcze większą pasją łączyć ludzi. Kino od dawna pełni taką rolę. Jest lustrem, w którym odbijają się społeczne nastroje, normy i wartości. Jednocześnie ma siłę kształtowania kultury – inspiruje, wzrusza i zachęca do refleksji. Serdecznie zapraszam do wspólnego celebrowania magii kina!”

– mówi dyrektor festiwalu, prezes Outdoor Cinema Paweł Adamski.

Jedyne takie kina w Polsce

Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce z bezpłatnymi seansami zaprasza do kultowych letnich destynacji – na sopockie Molo (wstęp po zakupie wejściówki na Molo), do miasteczka filmowego z widokiem na Giewont, tuż przy zakopiańskich Krupówkach, a we wtorki i środy do Ekomariny nad jeziorem Niegocin w Giżycku, gdzie filmy można oglądać również z zacumowanych jachtów. Projekcje rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca – w Sopocie o godz. 22:00 w lipcu, a o 21:30 w sierpniu, natomiast w Zakopanem i Giżycku o godz. 21:30 w lipcu i o 21:00 w sierpniu. Festiwal wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbywa się pod Honorowymi Patronatami: Prezydentki Sopotu Magdaleny Jachim, Burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza oraz Burmistrz Giżycka Ewy Ostrowskiej.

Z okazji 130-lecia kina na festiwalowej liście znalazły się ponadczasowe tytuły, fot. mat. prasowe

Przyjemności nie tylko filmowe

Oprócz wieczornych seansów na widzów czekają atrakcje w ciągu dnia. Codziennie, przez całe wakacje, festiwal zaprasza do kawiarni festiwalowej Koło Molo w Sopocie, która serwuje pyszne Lody jak Dawniej od marki Bracia Koral, włoską kawę Caffe Vergnano oraz filmowe koktajle partnerskie: Viva! Wakacje, Sopockie Party, Wizażowe Love, herbatę Chillizet nastaw się na relaks czy ciasta z cukierni Kaiser. Na zniżki mogą liczyć posiadacze kart Banku BNP Paribas oraz rowerzyści i użytkownicy aplikacji My Arval.

Festiwal nowej mobilności

W tym roku festiwal kontynuuje współpracę z Arval Service Lease Polska, spółką z Grupy BNP Paribas specjalizującą się w długoterminowym wynajmie pojazdów i dostarczającą różne formy mobilności. Ekipa festiwalu będzie korzystać z rowerów elektrycznych w ramach usługi Arval Mobility Hub. To eko-rozwiązanie będą mieli też okazję testować pracownicy urzędów miejskich w Giżycku i Zakopanem dojeżdżając do pracy przez całe wakacje na rowerach elektrycznych. Dodatkowo, obsługa techniczna będzie podróżować pomiędzy lokalizacjami festiwalu elektrycznymi samochodami i VAN-ami. Dzięki nowoczesnej flocie pojazdów, festiwal – wspólnie z Arval – dba o niskoemisyjność i czyste powietrze.

Rusza18 edycja Festiwalu BNP Paribas Kino Letnie, fot. mat. prasowe

