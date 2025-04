W tym roku najpiękniejsze polskie kurorty zamienią się w wyjątkowe kina pod gwiazdami już po raz 17. Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce rozpocznie się w poniedziałek 1 lipca jednocześnie na sopockim Molo i przy zakopiańskich Krupówkach. We wtorek 2 lipca do filmowych lokalizacji dołączy Giżycko z unikatowym w skali Europy kinem jachtowym.

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to jedno z najważniejszych wydarzeń lata, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich wakacji. Festiwal od wielu lat celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w wyjątkowych, zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, które cenią miłośnicy wszystkich gatunków filmowych.

Międzypokoleniowy repertuar z gwiazdami w roli głównej

Na festiwalowej liście tradycyjnie znalazły się ponadczasowe tytuły, które od lat łączą i kształtują kolejne pokolenia kinomanów. Kultowe obrazy takie jak: „Pulp Fiction”, „Buntownik z wyboru”, „Goonies”, „Skazani na Shawshank”, „Kiler”, „Matrix”, „Batman – Początek” czy „Legalna blondynka”, z których dialogi i sceny znają nie tylko najbardziej zagorzali fani kina i które za każdym razem wywołują te same, niezapomniane emocje. Podobnie jak aktorzy - Nicolas Cage, Penelope Cruz, Timothée Chalamet czy Margot Robbie - którzy nieustannie przyciągają przed ekrany starszych i młodszych widzów.

Właśnie z myślą o pokoleniu Z na festiwalu, po 20 latach od premiery, będzie można zobaczyć ostatnie odkrycie Tik Toka i Instagrama, czyli „Nigdy w życiu!” z Danutą Stenką i Arturem Żmijewskim, film niedostępny na żadnej platformie streamingowej.

fot. Kino letnie Sopot-Zakopane/mat. prasowe

Gwiazdy filmowe na wyciągnięcie ręki

Jak co roku, we wszystkich festiwalowych lokalizacjach będzie można spotkać osobiście polskie gwiazdy kina, a na ekranie pojawi się wielu laureatów i laureatek nagrody festiwalu - Diamentowego Klapsa Filmowego - z ubiegłych lat: Agnieszka Grochowska, Magdalena Boczarska, Ania Przybylska, Cezary Pazura, Robert Więckiewicz, Artur Żmijewski i Tomasz Kot. W tym roku statuetka trafi do wybitnej aktorki, której nazwisko poznamy już w połowie lipca.

Tematyczne wieczory przed dużym ekranem

Repertuar festiwalu został, jak zawsze, podzielony na filmowe dni tematyczne. W poniedziałki kina pod gwiazdami zapraszają całe rodziny na „Kino familijne”. We wtorki, opatrzone nazwą „We Love Cinema”, do obejrzenia będą filmy docenione na największych światowych festiwalach. Środy pod hasłem „Made in Poland” to autorski przegląd najciekawszego polskiego kina. We czwartki „Dobre decyzje”, a w nich filmy o pozytywnym przesłaniu z dobrym postanowieniem w tle.

Weekend rozpoczynają „Oscarowe Piątki” – na ekranach festiwalu pojawią się produkcje uhonorowane najważniejszą statuetką w branży filmowej. Tego dnia o hollywoodzki look widzów zadba marka Neonail. W soboty „Filmowe Hity Max” z najlepszym kinem rozrywkowym, dostępnym na co dzień w nowym serwisie streamingowym Max.

W niedzielę cykl „Kobieta z kamerą”, w którym po obu stronach kamery zaprezentują się wyjątkowe artystki. Wtorki, czwartki i niedziele odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas.

Patronując po raz kolejny najdłuższemu wakacyjnemu festiwalowi filmowemu zapraszamy widzów by razem z nami zmieniali świat. Kino robi to od ponad stu lat bawiąc, wzruszając i wywołując społeczne przemiany. W filmach, jak w lustrze, możemy zobaczyć odbicie największych międzypokoleniowych wyzwań naszych czasów dotyczących ludzkości, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Jestem przekonana, że sztuka wielkiego ekranu, która wykracza poza granice czystej rozrywki, może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu naszej świadomości, wrażliwości i być katalizatorem wielkich zmian. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia festiwalu i włączenia się w dobre decyzje dla lepszej przyszłości

- mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Kino jak żadne inne

Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce z bezpłatnymi seansami zaprasza do kultowych letnich destynacji – na sopockie Molo (wstęp po zakupie wejściówki na Molo), do miasteczka filmowego z widokiem na Giewont, tuż przy zakopiańskich Krupówkach, a we wtorki i środy do Ekomariny nad jeziorem Niegocin w Giżycku, gdzie filmy można oglądać również z zacumowanych jachtów. Projekcje rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca, w Sopocie o 22:00 w lipcu i 21:30 sierpniu, a w Zakopanem i Giżycku o 21:30 w lipcu i 21:00 w sierpniu.

fot. Kino Letnie Sopot-Zakopane/MMP Production

Przyjemności nie tylko filmowe

Oprócz wieczornych seansów na widzów czekają atrakcje w ciągu dnia. Codziennie, przez całe wakacje, festiwal zaprasza do kawiarni festiwalowej Koło Molo w Sopocie, która serwuje pyszne Lody jak Dawniej od marki Bracia Koral oraz filmowe koktajle partnerskie: Viva! Wakacje, Sopockie Party, Wizażowe Love, moktajle od Max czy herbatę Chillizet nastaw się na relaks. Na gości kawiarni na stolikach czeka niespodzianka – nowa gra karciana „To nie kapaleusz”, która rozkręci niejedno spotkanie towarzyskie.

Przy płatności na zniżkę mogą liczyć posiadacze kart Banku BNP Paribas oraz rowerzyści i użytkownicy aplikacji My Arval. W każdy Oscarowy Piątek dla widzów w Sopocie będzie przygotowany Corner Beauty Neonail w stylu glamour, a w nim testowanie najnowszych trendów z branży kosmetycznej. Tego dnia każda osoba, która skorzysta z porady konsultantek Neonail, poczuje się jak prawdziwa gwiazda filmowa.

Festiwal nowej mobilności

W tym roku festiwal kontynuuje współpracę z Arval Service Lease Polska, spółką z Grupy BNP Paribas specjalizującą się w długoterminowym wynajmie pojazdów i dostarczającą różne formy mobilności. Po raz pierwszy w historii ekipa festiwalu w Sopocie, Zakopanem i Giżycku skorzysta z rowerów i skuterów elektrycznych w ramach usługi Arval Mobility Hub. Dodatkowo obsługa techniczna będzie podróżować pomiędzy lokalizacjami elektrycznymi samochodami i VAN-ami. Dzięki nowoczesnej flocie pojazdów, festiwal – wspólnie z Arval – dba o niskoemisyjność i czyste powietrze.

Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów na stronie www.kinoletnie.pl

Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnie

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.

fot. Kino Letnie Sopot-Zakopane/mat. prasowe

