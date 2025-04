Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest mocno zakorzeniona w działaniach marki Kärcher i obejmuje odpowiedzialność firmy za środowisko, produkty, łańcuch dostaw, pracowników i lokalne społeczności. Stąd też i inicjatywa „Oczyszczamy atmosferę”, która zrodziła się z szeroko doświadczanego dyskomfortu w kontakcie z szpecącymi malunkami, wulgaryzmami i naturalnymi zabrudzeniami pokrywającymi przestrzenie publiczne polskich miast. Obraźliwe hasła i szpecące bazgroły nie mogą być dłużej dominującym polskim graffiti. Dlatego firma Kärcher w Polsce inauguruje w Warszawie w 2022 wieloletni projekt pt. „Oczyszczamy atmosferę” na rzecz przywracania piękna otaczającej nas wszystkich przestrzeni publicznej. Jubileuszowy dla Kärcher w Polsce rok 2023 (30 lat działalności) przeniesie „Oczyszczamy atmosferę” do kolejnych 3 miast w Polsce i włączy społeczności lokalne do wspólnej dbałości o przestrzeń. Aby coraz rzadziej na szpecące przestrzeń napisy, obraźliwe hasła, wulgarne słowa byli narażani i dorośli i dzieci.

Reklama

Projekt „Oczyszczamy Atmosferę” to nie tylko fizyczna zmiana przestrzeni miejskiej. To również edukacja i działania informacyjne, mające na celu aktywizację mieszkańców do większej troski o środowisko lokalne i miejsce zamieszkania. Poprzez rozbudowaną kampanię promocyjną realizowaną w lokalnych i ogólnopolskich mediach marka chce dotrzeć do szerokiego grona zainteresowanych podnoszeniem jakości codziennego życia i dbających o wspólne wartości. W 2023 roku projekt wyruszy w Polskę, aby zmienić jakość życia mieszkańców różnych zakątków naszego kraju. Następnymi miastami na mapie akcji będą Łódź, Gdańsk i Katowice. Projektowi towarzyszyć będzie również aktywacja obywatelska. To mieszkańcy danych społeczności sami zadecydują, które powierzchnie, jakie przejścia podziemne czy mury, mijane przez nich każdego dnia oczyszczone zostaną z przykrych malowideł.

Zaczyna się już w lipcu 2022 od oczyszczenia części Bulwarów Wiślanych – ulubionego miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu przez Warszawiaków. Tego dnia zaaktywizują lokalną społeczność by razem z nimi zadbali o swoje najbliższe otoczenie. Oczyszczą ją z brudu, naklejek, szpecących graffiti i innych zanieczyszczeń. Zadbają o deptak, wyczyszczą powierzchnie betonowe, a także ławki czy latarnie.

Do projektu zaproszono również włodarzy naszego miasta – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, który jest głównym Partnerem wydarzenia. W ramach komunikacji przeprowadzona zostanie kampania promująca wydarzenie w środkach transportu publicznego oraz na stacjach metra. Przedstawiciele miasta będą również obecni na Bulwarach Wiślanych w trakcie realizacji projektu.

Wśród patronów wydarzenia są również fundacje działające na rzecz ochrony środowiska, jakości życia w przestrzeni miejskiej oraz działające na rzecz poprawy jakości komunikacji w społeczeństwie, które w ramach projektu zorganizują aktywności dla Mieszkańców. Będą to: rejsy po Wiśle mające na celu pokazanie powiązań pomiędzy światem zwierząt i roślin a środowiskiem przyrodniczym i miejskim, zajęcia jogowe, szachowe oraz nauka jazdy na rolkach.

Czyszczenie realizowane zostanie przez specjalistów pracujących nowoczesnym sprzętem Kärcher.

Do zobaczenia już 23 lipca (sobota, w godzinach 10.00-14.00) na Bulwarach Wiślanych (w obrębie Mostu Świętokrzyskiego, przy Syrence).

Reklama

Więcej szczegółów na temat projektu „Oczyszczamy Atmosferę” na stronie: www.oczyszczamyatmosfere.pl