W jaki sposób odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii? Jak z sukcesem rozkręcić startup? Czy wreszcie: jak zarabiać w internecie? Na te i wiele innych pytań znajdą odpowiedź uczestnicy startującego właśnie projektu szkoleniowego firmy iSpot. Rusza projekt szkoleniowy organizowany przez dystrybutora sprzętu marki Apple – firmę iSpot. "iSupport", bo tak nazywa się przedsięwzięcie, to unikatowy projekt, który ma na celu edukowanie ambitnych, przedsiębiorczych ludzi w zakresie biznesu i nowych technologii.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt, ufundowany przez firmę iSpot skierowany jest do studentów i do osób, które myślą o własnym startupie. Cykl szkoleń będzie odbywał się we współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz trenerami ze Startup Academy, którzy opierają swoje doświadczenie na współpracy z ponad 1000 startupów. Zajęcia poprowadzą także szkoleniowcy z iSpot oraz bloger Andrzej Tucholski.

Na czym polega projekt "iSupport"?

Projekt składa się z dwóch szkoleń tematycznych. Pierwszy pod nazwą: "Startup - od pomysłu do finansowania. Dowiedz się, jak dopracować model biznesowy, przetestować pomysł i zdobyć finansowanie na jego rozwój" skierowany jest do osób planujących rozpoczęcie swojej przygody z biznesem i założenie własnego startupu. Zostaną w jego trakcie poruszone kwestie takie jak: opracowanie skutecznego modelu biznesowego, szukanie inwestorów i kontrahentów, prezentowanie swoich pomysłów w atrakcyjny sposób. Najlepsze pomysły będą miały szansę realizacji. Najciekawsze z projektów uczestnicy będą mogli dopracować pod auspicjami Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, a następnie przedstawić na komitecie inwestycyjnym, który dofinansuje najlepsze pomysły. Będą to niebagatelne kwoty, bo zaczynające się od 100 tysięcy złotych. W zamian komitet inwestycyjny obejmie 15 % udziałów w nowo powstałej spółce. Fundusze pochodzą z programu Seed Capital wspierającego innowacyjne projekty biznesowe.

Drugi moduł szkoleniowy to: "Pasja w internecie - jak się w niej realizować, jak na niej zarobić? Jak stworzyć dochodowego bloga/vloga z pomocą nowych technologii?" Zostaną w nim poruszone między innymi takie zagadnienia: w jaki sposób komunikować się skutecznie w internecie, jak założyć bloga/vloga i zacząć na nim zarabiać, jak wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nowoczesna technologia i przekuć je na własny sukces finansowy.

Moduł realizowany będzie w dwóch turach: dla studentów na wybranych uczelniach, a także dla osób po studiach w sali szkoleniowej iSpot w Arkadii. Oba moduły szkoleniowe będą prowadzone na sprzęcie marki Apple. Szkolenia zakończą się egzaminem a uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Wszyscy chętni mogą rejestrować się na specjalnej stronie internetowej: www.ispot.pl/isupport. Rejestracja rozpoczyna się 8 września. Opłata za szkolenie będzie w całości zwrócona uczestnikom na karcie podarunkowej do wykorzystania w sklepach iSpot. Liczba miejsc jest ograniczona.