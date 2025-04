„Ruch to rozwój. www.cwiczZmaluszkiem.pl”, pierwsza tego rodzaju akcja edukacyjna Instytutu Pampers, rusza w całej Polsce. Jej celem jest pomoc rodzicom w zrozumieniu jak ważny w prawidłowym rozwoju ich pociech jest ruch.

Reklama

W ramach tej wyjątkowej, ogólnopolskiej inicjatywy, w której udział może wziąć każdy rodzic, eksperci Instytutu Pampers radzą, jak aktywnie wspierać rozwój ruchowy dzieci. Dla wszystkich, którzy przyłączą się do akcji przygotowane zostały atrakcyjne konkursy, w których można wygrać m.in. udział w specjalnych warsztatach Akademii Zdrowego Rozwoju.

Celem akcji „Ruch to rozwój.

www.cwiczZmaluszkiem.pl” jest uświadomienie rodzicom niemowląt

i małych dzieci, jak ważny w prawidłowym rozwoju dzieci jest ruch, a także zachęcenie ich do wspólnych zabaw ruchowych z maluchami. Porady i pomysły na inspirujące zabawy z dziećmi, przygotowane przez polskich i światowych ekspertów, można znaleźć m.in. na stronie www.cwiczZmaluszkiem.pl. Akcja obejmie swoim zasięgiem całą Polskę.

Dlaczego rozwój ruchowy jest tak ważny dla maluchów?

Czy wiesz, że maluch w ciągu pierwszych dwóch lat swojego życia może pokonać raczkując nawet 28 kilometrów? Gdy zacznie chodzić, może przejść w sumie nawet 900 km! To odległość większa niż z Warszawy do Berlina (700 km), z Paryża do Pragi (887 km) i z Aten do Neapolu (870 km)!

- Ruch - możliwość poruszania się i przemieszczania jest jednym z najważniejszych sposobów odkrywania świata przez maleństwo – podkreśla dr Anna Niezgoda, pediatra, ekspert Instytutu Pampers – To właśnie dzięki zdobywaniu kolejnych umiejętności ruchowych małe dziecko poznaje swoje otoczenie, bada przedmioty, doświadcza nowych zjawisk i z coraz większym zaangażowaniem uczestniczy w życiu rodziny – dodaje pani doktor. Umiejętność siadania, raczkowania i wreszcie chodzenia zupełnie zmienia perspektywę, z której maleństwo obserwuje i doświadcza otaczającej go rzeczywistości. Z fizycznego punktu widzenia, ruch wzmacnia mięśnie maluszka, co pozwala w coraz większym stopniu uzyskiwać kontrolę nad własnym ciałem.

Ćwicz z maluszkiem!

- W ramach akcji „Ruch to rozwój. www.cwiczZmaluszkiem.pl” przygotowaliśmy propozycje zabaw ruchowych, które pomagają wspierać rozwój dziecka obejmując stymulację zmysłową, odkrywanie i naukę przez zabawę, muzykę i ruch. Towarzyszące zabawom ruchowym piosenki i wierszyki czynią zajęcia jeszcze przyjemniejszymi dla dzieci, a także sprzyjają rozwojowi mowy. Ważny jest też aspekt emocjonalny – wspólna aktywność pozwala rodzicom nawiązać z dzieckiem głębszą

więź – zaznacza Katarzyna Sempolska, instruktorka fitness znana z autorskich programów ćwiczeń dla kobiet w ciąży oraz dla mam z małymi dziećmi.

Zabawy te są odpowiednie dla dzieci, które są już w stanie samodzielnie utrzymać główkę. Można je przeprowadzić w domu, w osiedlowym klubie lub żłobku i są one odpowiednie zarówno do indywidualnej zabawy z dzieckiem, jak i do zabawy w gronie zaprzyjaźnionych rodziców i ich maluchów.

Spotkanie z ekspertami

Możliwość wyjątkowego spotkania z ekspertami Instytutu Pampers a także inne nagrody czekają na tych, którzy wezmą udział w konkursie na najciekawsze zdjęcie lub film przedstawiające magiczne momenty w rozwoju ruchowym swojego dziecka. Umieszczając na stronie internetowej akcji zdjęcie lub film przedstawiający swoją pociechę w ruchu, rodzice mogą wygrać udział

w warsztatach Akademii Zdrowego Rozwoju. Szczegóły na stronie www.cwiczZmaluszkiem.pl.

Maluchy ćwiczą razem

Kontakt z rówieśnikami jest dla małych dzieci szczególnie inspirujący – dzieci uczą się od siebie nawzajem, obserwują się i trenują trudną sztukę porozumienia. – Dlatego chcemy namówić rodziców do spotykania się ze znajomymi, którzy mają dzieci w podobnym wieku, aby organizowali wspólne zabawy ruchowe dla swoich pociech. Każda taka grupa rodziców, która zarejestruje się na stronie www.cwiczZmaluszkiem.pl jako Klub Zdrowego Rozwoju Pampers, otrzyma specjalny zestaw rekwizytów do ćwiczeń - mówi Agnieszka Szczepańska z Instytutu Pampers - Myślę, że jest to ciekawa i ważna akcja zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miast i miejscowości, których rzadko obejmują swoim zasięgiem tego typu programy. Dzięki tej inicjatywie będziemy mogli podzielić się z rodzicami z całej Polski naszą wiedzą na temat wspierania dzieci w ich prawidłowym rozwoju ruchowym – dodaje Szczepańska.

Potrójne dopasowanie Pampers

Zdobywanie kolejnych umiejętności ruchowych to dla małego dziecka

spore wyzwanie. Dlatego tak ważne jest, aby nic nie krępowało jego swobody. Pomóc w tym może nie tylko dobór odpowiednich ubranek, ale również wygodna pieluszka.

Pieluszki Pampers Active Baby z Potrójnym Dopasowaniem łatwo dostosowują się do kształtu ciała dziecka, równocześnie zapewniając mu swobodę ruchów na trzy różne sposoby:



Najbardziej rozciągliwe boczki - pozwalają na dokładne dopasowanie pieluszki w pasie, a dzięki swojej niezwykłej elastyczności (rozciągają się i kurczą nawet o 8 cm) zapewniają maluchowi swobodę ruchów, Wyjątkowo elastyczne falbanki – miękko układają się wokół nóżek dziecka, Najcieńszy wkład o dużej chłonności – zapewnia wyjątkową suchość, jednocześnie nie krępując ruchów dziecka.

Pieluszki Pampers Active Baby z unikalnym Potrójnym Dopasowaniem pomagają maluszkom

w nieskrępowanym rozwoju ruchowym.

Rekomendowana cena detaliczna największej paczki (tzw. Jumbo Pack) – 49,99 zł



Reklama

www.cwiczZmaluszkiem.pl