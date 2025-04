„Różyczka” już w kinach – mamy filmowe upominki!

Od dziś w kinach film, o którym głośno było jeszcze przed oficjalną premierą. Chodzi oczywiście o „Różyczkę” Jana Kidawy-Błońskiego. Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy filmową niespodziankę i kolejny konkurs z ciekawą nagrodą.

Reklama

O czym jest „Różyczka”? (streszczenie zdradza fabułę)

Warszawa, 1967 rok. Atrakcyjna Kamila Sakowicz (Magdalena Boczarska) ma romans z Romanem Rożkiem (Robert Więckiewicz). Łączy ich autentyczne uczucie, ale dziewczyna nie wie, że jej partner jest funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Pewnego dnia Roman zaprasza ją do swego służbowego mieszkania. Po kilku nocach miłosnych uniesień prosi ją o przysługę: należy zbliżyć się do znanego pisarza, Adama Warczewskiego (Andrzej Seweryn) i sporządzać raporty na temat jego poglądów i kontaktów prywatnych. Zakochana Kamila chcąc zadowolić swojego mężczyznę, zgadza się na inwigilowanie Warczewskiego i podpisuje deklarację współpracy z SB. Wybiera pseudonim „Różyczka”.

Piękna kobieta szybko przykuwa uwagę pisarza. Warczewski zaprasza ją do swojego domu, proponuje klasykę polskiej literatury emigracyjnej. Związek Kamili z pisarzem i jego rodziną jest coraz bliższy, a jej raporty – coraz ciekawsze. Zwłaszcza te, które powstają nocą, przy biurku literata. Pisarz i jego młoda przyjaciółka zostają kochankami, z czasem Kamila przeprowadza się do domu Warczewskiego i zaprzyjaźnia z jego córką. Nakryta przez kochanka, nocą przy maszynie w trakcie pisaniu raportu, kłamie, że to jej próby literackie.

Rożek przeżywa katusze zazdrości. Czuje, że Kamila wymyka mu się z rąk: to wprawdzie nadal świetne źródło informacji operacyjnych, ale jej zaangażowanie w związek z nim jest coraz mniejsze. Na Boże Narodzenie Warczewski prosi ją o rękę. Zaskoczona dziewczyna ucieka, po chwili oddaje zaręczynowy pierścionek. Na wiadomość o tym Roman aż kipi ze wściekłości. Kiedy, wracając z balu sylwestrowego Warczewski łamie nogę, pojawia się w domu pisarza, grozi Kamili i jej kochankowi.

Na początku 1968 roku odbywa się zebranie literatów, na którym Warczewski zachęca do protestu w obronie zdjętego z afisza przedstawienia „Dziadów”. Zebranie protokołuje Kamila, tekst podjętej rezolucji natychmiast trafia w ręce Rożka. Tego samego dnia dziewczyna wskazuje tajniakom łącznika, który przekazywał materiały z Warszawy, w tym polityczne felietony Warczewskiego, do Radia Wolna Europa. Ale to ostatnie zadanie, jakie wykonuje na zlecenie SB. Do tekstu rezolucji dołącza swoją rezygnację ze służby. Powodem jest bliskie małżeństwo z pisarzem – człowiekiem, który ją bezinteresownie pokochał, a ona obdarzyła go wzajemnością.

Zrozpaczony Rożek nie potrafi znaleźć sobie miejsca. W trakcie milicyjnej akcji na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1968 roku wciąga Warczewskiego do bramy, by wykrzyczeć mu w twarz, że Kamila jest konfidentką SB. Kilka dni później, podczas partyjnego wiecu w Sali Kongresowej, Władysław Gomułka wymienia Warczewskiego wśród elementów antysocjalistycznych, odpowiedzialnych za niedawne wydarzenia.

Uwaga!!!

Mamy kolejny konkurs dla naszych uważnych Czytelników i Czytelniczek.

W tekście pojawiła się m.in. informacja o biografie kardynała Wyszyńskiego, którego żonę także zwerbowało SB. Nasze pytanie brzmi: jak nazywał się ten historyk? (należy podać jego imię i nazwisko)

Odpowiedź należy przesłać w terminie do 20 marca (włącznie) na nasz adres: kultura@we-dwoje.pl (w temacie wpisując: Rożyczka, w mailu podając, poza odpowiedzią, swoje imię, nazwisko i miejscowość).

21 marca wylosujemy czterech laureatów, którzy otrzymają albumy na zdjęcia z logo filmu „Różyczka”, jakie przekazał We-Dwoje.pl dystrybutor filmu, Monolith Film.



źródło: materiały prasowe

Reklama

(a.)