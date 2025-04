Rozwody i rozstania. Sprawdzony program odbudowy życia

Poradnik przeznaczony jest dla osób, które muszą się zmierzyć ze skutkami rozstania, w tym dla osób rozwiedzionych, porzuconych lub pragnących zakończyć trudny związek, a także dla tych, którzy nie umieją poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby. Autor prezentuje skuteczny 19-etapowy system pozwalający na stopniowe przystosowanie się do nowego życia po rozwodzie lub stracie ukochanej osoby. Proces ten został zilustrowany przez system cegiełek odbudowy psychicznej – od zaprzeczenia, lęku i adaptacji po samodzielność, poczucie celu i w końcu wolność.

Dzięki książce dowiesz się, jak radzić sobie z gniewem i złością, jak pozbyć się lęku przed niepewną przyszłością bez partnera oraz co zrobić, kiedy doskwiera samotność. To wyjątkowy poradnik, który zachwycił już miliony osób na całym świecie, pomógł im uporać się z trudami rozstania i sprawił, że rozpoczęli nowe, pełne radości życie. Okazał się nieocenioną pomocą dla osób, które przechodziły przez rozwód i tak jak im, również Tobie może pomóc poradzić sobie z kryzysem i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Dzięki radom autorów znajdziesz silne praktyczne wsparcie i inspirację do rozwoju, aby stać się taką osobą, którą chciałbyś być i z którą chcieliby być inni!

fot. Samo Sedno

Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno?

krok po kroku pokazuje, jak dojść do siebie po rozstaniu i uporać się z bólem spowodowanym utratą bliskiej osoby

oferuje sprawdzone narzędzia niezbędne do odnalezienia się w trudnej sytuacji

uczy, jak pomóc dziecku i wspierać je po odejściu jednego z rodziców

uświadamia, że po rozstaniu również można nawiązać udane relacje oraz rozpocząć szczęśliwe życie w nowym związku

pomaga poradzić sobie z samotnością i stawić czoło z pozoru przytłaczającej codzienności

O autorach:

Dr Bruce Fisher – terapeuta, nauczyciel, założyciel i dyrektor Family Relations Learning Centre w Boulder w USA. Ponad 25 lat temu opracował i rozwinął system odbudowy psychicznej pomagający osobom po rozwodzie powrócić do normalnego życia. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej.

Dr Robert E. Alberti - psycholog, terapeuta małżeński i rodzinny oraz autor i współautor wielu książek z dzieciny psychologii. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej.

