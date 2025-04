Wakacje to dobry moment na nadrobienie czytelniczych zaległości. Jeśli macie ochotę zabrać ze sobą urlop coś lekkiego, poznajcie nasze propozycje! W zestawieniu nie zabrakło nowości, a także kultowych bestsellerów, które po prostu trzeba przeczytać. Te książki to prawdziwe perełki dla miłośników romantycznych historii. Cieszą się ogromnym uznaniem wśród czytelniczek, a niektóre z nich doczekały się również ekranizacji. Lekkie książki z pikanterią w fabule to strzał w dziesiątkę podczas tych wakacji. A oto nasi faworyci.

Stand by me – Agata Czykierda-Grabowska

Każda książka tej pisarki to istny bestseller. Jeśli jeszcze nie znacie jej powieści, to warto zacząć od kultowego Stand by me. Akcja powieści toczy się podczas wakacji - więc to idealna pozycja na lato! Historia miłosna Sary i Pawła jest wciągająca, a każdy kolejny rozdział zaskakuje jeszcze bardziej. Nie bez powodu ta lektura znalazła się w tym zestawieniu.

Miłość szuka właściciela - Jimenez Abby

Ta opowieść na pewno niejednokrotnie wywoła uśmiech na waszych twarzach, ale też wzruszy do łez. Sloan i Jason to typowe przeciwieństwa, których losy splatają się dzięki… zaginionemu psu. Brzmi jak początek typowej romantycznej historii? Ta zaskoczy was nie raz i bardzo wciągnie.

Beach read - Henry Emily

Ta pozycja miała premierę w czerwcu tego roku, a już doczekała się statusu książkowego must have tego lata. Ona – niepoprawna romantyczka, pisarka, z chwilowym brakiem weny. On – poważny literat, który nie wierzy w happy endy. Podczas wakacji postanawiają zamienić się książkami, które właśnie tworzą i udowodnić, kto jest lepszym i wszechstronniejszym twórcą. Uwaga – ta książka bardzo wciąga!

Seria After – Anna Todd

Historia na pewno przypadnie do gustu miłośniczkom ,,grubych” książek, z licznymi wątkami i zwrotami akcji. To bestseller, który zachwycił kobiety na całym świecie. Niektórzy nie bez powodu porównują tę pozycję do kultowych Pięćdziesięciu twarzy Greya. Więc jeśli ta historia zrobiła na Was wrażenie i szukacie czegoś podobnego – After to strzał w dziesiątkę! Miłosna przygoda Hardina i Tessy rozpoczyna się na uniwersytecie i od tej chwili stają się nierozłączni. Ponadto pierwsze tomy książek doczekały się ekranizacji, które koniecznie trzeba nadrobić po przeczytanej lekturze.

Książki z cyklu Bridgertonowie

Tytuł na pewno nie jest obcy jeśli z Netflixem jesteście na bieżąco. Nie tak dawno temu właśnie na tej platformie serial miał swoją premierę i doczekał się mnóstwa pozytywnych opinii. Ekranizacja jest oczywiście na podstawie książki autorstwa Julii Quinn. Sama składa się aż z ośmiu części, a w każdej z nich zostaje przybliżona jedna postać z królewskiego rodu oraz jej perypetie w szukaniu prawdziwej.