W ostatni weekend wakacji 11 pań z całej Polski miało szansę na metamorfozę myśli i ciała w stuletnim dworku nad Wkrą, zlokalizowanym w mazowieckim rezerwacie przyrody. Niezapomniane weekendy paniom otwartym na przygody serwuje grono pełnych pomysłów kobiet związanych z inicjatywą nudoodporne.pl.

Tym razem panie odkrywały w sobie "dziką kobietę". To było już kolejne przedsięwzięcie zorganizowane przez nudoodporne.pl. Uczestniczki warsztatów rozwoju osobistego uczyły się poznawać moc i siłę kobiet, oswajać lęki i wędrować głębiej w siebie - weekend upłynął pod hasłem "Zew Natury: Dzika Kobieta - w poszukiwaniu kobiecych archetypów". Wszystko w urokliwym Dworku nad Wkrą, gdzie doskonale można wsłuchać się w rytm natury.

Atrakcje nad Wkrą z nudoodpornymi

Nie zabrakło tańców boso, nocnego ogniska i odkrywania w sobie najprawdziwszych żywiołów. Aktorka Małgorzata Oracz uczyła panie, jak wyrażać swoje ukryte pragnienia. Jedną z atrakcji był taniec żywiołów, który pomógł uwolnić pierwotnie instynkty. Z kolei Ewelina Rutkowska pokazała paniom, jak możemy uwolnić energię przez rytm. Skąd pomysł na takie warsztaty - nie tylko dla ciała, ale dla naszego ducha i umysłu?

To efekt rozmów z kobietami, które spotykałam na swojej drodze. Bardzo często rozmawiałam z paniami, które powinny wydawać się spełnione w życiu - są atrakcyjne, prowadzą działalność, dom, mają wspaniałe dzieci i gromadkę zwierząt, a także czas na to, by iść na fitness, czy pobiegać. Tymczasem ze zdziwieniem słyszałam od nich - jaka ja jestem nieatrakcyjna, nic mi w życiu nie wychodzi. A przecież to kompletny absurd. Dlatego spotykamy się, by dotrzeć w głąb siebie, wyrzucić to, co nas ogranicza - i wreszcie poczuć, jaka każda z nas jest piękna. Zakładamy kobiece fatałaszki, pończochy, idziemy w plener - i podczas sesji zdjęciowej okazuje się, że rozkwitamy. Że każda z nas jest piękna.

- mówi Kasia Gapska, fotografka i jedna z inicjatorek akcji.

Dzika kobieta jest w każdej z nas

Na co dzień panie biegają, pływają, uprawiają najprzeróżniejsze sporty. Słowem - dopieszczają ciało, ale w plątaninie dnia codziennego zapominają jednak o duszy. W tym, aby znaleźć w sobie pokłady energii potrzebnej do wszelakich działań, pomagała Ewa Makowska, trenerka rozwoju osobistego:

Dzika kobieta, to we współczesnym pejoratywnym sensie kobieta nieposkromiona, zaś w sensie pierwotnym to osoba żyjąca w zgodzie z naturą, potrafiąca wyznaczyć zdrowe granice. Bez dzikości nie jesteśmy zdolne wsłuchiwać się w nasz wewnętrzny głos. Tymczasem siedzimy cicho, bo tak wypada, tak nas uczono. Do pełni szczęścia uczestniczkom warsztatów potrzebny był jeszcze świetny wizaż. O to zadbała Agnieszka Sikora-Paw: żona, matka, triathlonistka i pełna pasji makijażystka. Agnieszka pomogła każdej z pań odnaleźć żywioły i przemienić się w Ogień, Wiatr, Wodę i Ziemię. Nie zabrakło też prezentów. Pachnące dalekimi podróżami zestawy kosmetyków na bazie oleju abisyńskiego i oleju arganowego wszystkim uczestniczkom warsztatów w Dworku nad Wkrą ufundowała firma Tenex. Kosmetyki SPA VINAGE BODY OIL są produkowane na bazie starych receptur - olej abisyński to ultralekki olej, który łatwo się rozprowadza, ma niską lepkość i jest nietłusty w dotyku.

Na warsztatach jestem nie pierwszy raz - i będę tu nadal przyjeżdżać, bo rzadko zdarzają się takie inicjatywy, gdzie można metamorfozie poddać nie tylko ciało, ale i myśli. Takie babskie wyjazdy pomagają uwalniać niesamowitą energię. Początkowo miałam wątpliwości, czy to dla mnie, jednak teraz mogę śmiało powiedzieć - odnajdzie się tu każda z pań.

Dla tych, które chcą się przekonać, jak wyglądają takie babskie weekendy - nudoodporne już szykują kolejną niespodziankę. W dniach 25-27 września odbędzie się kobiecy weekend pod hasłem "Rejs do wnętrza siebie". Tym razem panie spotkają się w Sielskiej Chacie w Łebie. Jest też dobra wiadomość dla kobiet, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić sobie na kilkudniową wyprawę.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu będzie można znaleźć na stronie www.nudoodporne.pl i na fanpage.

