Mówi się, że kobiety lubią drogie perfumy, ubrania i dobry alkohol. Nie inaczej jest z nami. To dlatego tak chętnie zgodziłyśmy się na udział w konferencji Szkoły Mistrzów Blendingu Grant’s pod okiem Brand Ambasadora Grant’s Mateusza Zabiegaja. Co robiłyśmy? Przekonajcie się same!

Prawie jak na lekcjach chemii

Emocji było tak dużo, że nie sposób je opisać. Przede wszystkim poznałyśmy wyjątkową historię whisky. Ale to nie wszystko. Pod okiem Mateusza Zabiegaja stworzyłyśmy też własną whisky oraz swój indywidualny, spersonalizowany zapach perfum! Pomogła nam w tym Marta Siembab – jedyna polska senselierka, która przekłada język emocji i smaków na zapachy. Menzurki, pipety, szklane naczynia i mnóstwo roztworów sprawiły, że czułyśmy się co najmniej jak na lekcji chemii! I co najważniejsze - nikt nie narzekał na nudę!

Fot. Archiwum prywatne

Kiedyś woda życia. Dziś jeden z bardziej lubianych alkoholi

Pierwsza wzmianka o whisky pojawiła się w 1494 roku. W swoich zapiskach mnisi nazwali ją wodą życia, ponieważ w ówczesnych czasach służyła niemalże wyłącznie do celów leczniczych. Z biegiem lat po trunek coraz częściej sięgano, doceniając jego walory smakowe.

Whisky dziś spożywana jest głównie dla przyjemności, dlatego trudno jednoznacznie określić sposób jej prawidłowego spożycia. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem trunku mamy do czynienia. Single malt najczęściej podaje się solo, z wodą źródlaną lub lodem. Natomiast do przygotowania koktajli zaleca się użycie whisky blended - Brand Ambasador ze Szkoły Mistrzów Blendingu Grant's

Co ciekawe, o jakość trunku dba sama Królowa Elżbieta II – w każdej destylarni jej przedstawiciele kontrolują zarówno sam proces tworzenia, jak i jego efekty. Jaka jest różnica między whisky a whiskey? Ta pozornie drobna rozbieżność mówi wiele o miejscu pochodzenia trunku. Whiskey to alkohol wytwarzany przez Irlandczyków i Amerykanów, natomiast whisky pochodzi głównie ze Szkocji. Miano szkockiej może nosić trunek spełniający wymagania Whisky Act uchwalonej w 1909 roku. Na mocy tej ustawy szkocka może być produkowana wyłącznie na terenie Szkocji z wykorzystaniem lokalnych składników. Następnie musi dojrzewać przez minimum 3 lata w specjalnie wyselekcjonowanych dębowych beczkach po sherry lub burbonie. Ma charakterystyczny, dymny posmak i aromat. Irlandzka zaś produkowana jest wyłącznie na Zielonej Wyspie z tamtejszych składników. Jej cechą rozpoznawczą jest łagodny smak. Burbon to wyjątkowy, lekko słodkawy trunek. W 1964 roku został uznany przez kongres za amerykański alkohol narodowy, dlatego standardy jego wytwarzania są niezwykle wysokie.

Szkoła Mistrzów Blendingu Grant’s

Historia whisky ze Szkoły Mistrzów Blendingu Grant’s sięga 1886 roku, kiedy William Grant rozpoczął budowę swojej pierwszej destylarni. Już dwa lata później na rynek trafiły pierwsze butelki whisky, której nazwa powstała od nazwiska jej pomysłodawcy. Co ważne, whisky do dziś tworzona jest według niezmiennej receptury i daje bogactwo wyboru: whisky mieszaną, czyli najpopularniejszą kompozycję, składająca się z whisky słodowych (single malt) oraz zbożowych (single grain). Dzieło, wypełniające butelkę o trójkątnej podstawie, to receptura oparta na kilkudziesięciu składnikach, pochodzących z całej Szkocji. Grant’s Family Reserve pozostaje flagową i najpopularniejszą whisky w portfolio marki, zestawianą niezmiennie od 105 lat, dokładnie tak jak zapisał ją William Grant, oznaczając ją wówczas jako „Blend numer 1".

Fot. Archiwum prywatne