Dołącz do lokalnych inicjatyw i połącz ochronę środowiska z wyjątkową zabawą!

Już 30 czerwca 2017 na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem rozpocznie się akcja Czyste Tatry organizowana przez Stowarzyszenie Czysta Polska. Celem inicjatywy, która co roku przyciąga w góry tysiące wolontariuszy, jest wspólne oczyszczanie tatrzańskich szlaków z puszek, butelek i innych niemiłych wspomnień pozostawianych przez turystów.

- Za każdym razem gdy wychodzimy wspólnie na szlak czuję, jak ważny i potrzebny jest to projekt dla całej Polski. Dzięki temu Polacy stają się lepsi, bardziej świadomi. To dla mnie zawsze niezwykle budujące, że razem, w tak wielkim gronie, możemy zrobić coś dobrego - przekonuje Rafał Sonik, wielokrotny uczestnik i laureat słynnego Rajdu Dakar, organizator akcji Czyste Tatry.

Każdego roku akcji towarzyszy wspaniała zabawa. Na wolontariuszy czekają liczne atrakcje, wykłady, seanse filmowe oraz wielki plenerowy koncert Blue Cafe. Sponsorem koncertu jest producent marki Barefoot, która już od 4 lat dba o czystość przyrody w Polsce. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Czysta Polska edukuje o problemie zaśmiecania i promuje utrzymywanie środowiska naturalnego w stanie niezmienionym, zgodnie z przesłaniem „Pozostaw tylko ślady bosych stóp”.

Kontynuacją wielkiego sprzątania Polski jest Barefoot Projekt Czysta Plaża, polska edycja międzynarodowej inicjatywy, która powstała w 2007 roku w USA. Organizatorzy projektu zachęcają do połączenia wakacyjnego wypoczynku ze sprzątaniem polskich plaż. Pamiętajmy, że każdy śmieć nie tylko psuje przyjemność z nadmorskiego wypoczynku, ale stanowi realne zagrożenie dla morskich zwierząt oraz ptaków.

- Dzięki partnerstwie z akcją Czyste Tatry jesteśmy w stanie zadbać o czystość przyrody w Polsce od Tatr aż po Bałtyk! Wspólnie udowodnimy jak przyjemnie jest zmieniać świat na boso! - zaprasza Marek Nitka, Ambasador Barefoot Projekt Czysta Plaża.

Projekt rozpocznie się 8 lipca wielkim sprzątaniem plaży miejskiej w Gdańsku przy Molotece, 13 lipca skieruje swoje kroki do Łeby (plaża przy Costa Dorada), a zakończy 22 lipca w Warszawie (wybrzeże przy Beach Bar).

Tegoroczną edycję Barefoot Projekt Czysta Plaża wspierają Filip Chajzer oraz Krzysztof Jankes Jankowski. Dziennikarze wezmą udział w „Barefoot Beach Rescue Challenge” – inicjatywie inaugurującej projekt w dn. 8 lipca na plaży miejskiej w Gdańsku. Każdy z nich utworzy własną drużynę wolontariuszy i wyruszy w poszukiwaniu zalegających na plaży odpadów. Wygra drużyna, która w wyznaczonym czasie zbierze większą ilość śmieci.

Poza akcesoriami niezbędnymi do sprzątania, na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje, konkursy oraz świetna zabawa. To idealna okazja, aby spotkać się w dobrym towarzystwie i… przyłożyć stopę do sprzątania Polski!

Aby dołączyć do Barefoot Projekt Czysta Plaża wystarczy wejść na stronę: http://czystapolska.org.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rejestracji na akcję można także dokonać w namiocie Stowarzyszenia Czysta Polska w dniu eventu.

Dzięki akcjom Barefoot Projekt Czysta Plaża i Czyste Tatry posprzątano plaże i górskie szlaki już w 7 polskich miastach! Chętnych do pomocy nie brakowało. Do tej pory w akcje zaangażowało się ponad 15 tysięcy wolontariuszy, którzy wspólnymi siłami uzbierali prawie 4 tony śmieci.