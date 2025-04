Przyjaźń i miłość – bez nich życie byłoby puste i tylko na pozór szczęśliwe. Dążenie do znalezienia prawdziwego przyjaciela to priorytet dla niemal każdego! To właśnie dlatego kochamy seriale o przyjaźni: odnajdujemy w nich to, czego sam szukamy! Radość i smutek, szczęście i dramaty, mnóstwo głębokich i nieokiełznanych emocji, a także wzruszeń. Wszystko to przeżyjesz razem z bohaterami serialu „Przyjaciele z Wonderland”. Prawdziwy przyjaciel to skarb na wagę złota!

Polska premiera serialu „Przyjaciele z Wonderland” w Stopklatce TV

„Przyjaciele z Wonderland” to serial produkcji australijskiej, opowiadający o grupie najlepszych przyjaciół, dla których przyjaźń jest przepisem na szczęście. To solidna dawka wzruszeń, emocji i dramatów, które rozgrywają się z malowniczym Sydney.

Grupa znajomych mieszka w rezydencji Wonderland. Każdy z nich jest inny, jednak wszystkich łączy jedno: przyjaźń, zaufanie i rodzinne relacje.

Tom to kawaler, który panicznie boi się zaangażowania w relację z kobietą. Jednak siostra jego przyjaciela, Miranda, sprawia, że mężczyzna zauroczył się w pełni…

Rob wraz ze swoją żoną Colette zdają się być parą idealną, jednak to tylko pozory. Oni także mają swoje kłopoty.

Steve i Dani to nowożeńcy, jednak ich szczęście i spokój burzą różnice w poglądach na rodzinę, finanse i karierę.

Prawniczka Grace to bardzo zasadnicza kobieta. Zauroczenie w latynoskim uwodzicielu wydobywa z niej jednak inne wnętrze…

„Przyjaciele z Wonderland” to życiowa opowieść o współczesnych 30 – i 40 – latkach, a także pułapkach, jakie stwarza miłość, przyjaźń i kariera.

Przyjaźń jako jedna z najważniejszych wartości w życiu

Serial to nie tylko lekka opowieść – to przede wszystkim mocny i wartościowy przekaz. Życie bohaterów mieszkających w Wonderland nie zawsze jest łatwe, jednak przyjaźń i relacje, jakie ich łączą, są godne naśladowania. Grupa raz w tygodniu spotyka się w mieszkaniu jednego z członków i spędza czas tylko w swoim gronie: zostawiając telefony w koszyku przy wejściu.

Jak pielęgnować przyjaźń? Oto recepta!

Przyjaciele celebrują także swoje „święta”, takie jak „F.A.T. Nights”, czyli „Wieczory doceniania jedzenia”. W tych relacjach wszystko ma swój czas i miejsce, dlatego przyjaźń grupy jest tak wyjątkowa!

Co ciekawe, rezydencja Wonderland nie jest wymyślona. Wybudowano ją w 1922 roku i jej prawdziwi mieszkańcy także są przyjaciółmi. Jeden z nich w wywiadzie dla Sydney Morning Herald powiedział:

Nie można się oprzeć, kiedy wracasz do domu w słoneczne niedzielne popołudnie, a sąsiedzi zapraszają cię na werandę na kieliszek wina.

Serial można oglądać w Stopklatka TV od poniedziałku do czwartku o godzinie 17:05.

