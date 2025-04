Talent, miłość, tajemnica... W tym roku mija 4. rocznica śmierci przedwcześnie zmarłej artystki, Amy Winehouse. 7 sierpnia wchodzi do kin film z jej udziałem, jednak już teraz można wybrać się na pokaz przedpremierowy i posłuchać znanych brzmień!

Reklama

Głos Amy do dzisiaj wywołuje dreszcze. Niewiarygodny talent, charyzma, teksty a przede wszystkim głos, sprawił, że Amy wciąż żyje w sercach milionów ludzi na całym świecie. Film "Amy" to nieznana, prawdziwa historia wielkiej gwiazdy. Dziewczyny, obdarzonej wyjątkowym talentem, która w rekordowo krótkim czasie osiągnęła szczyty sławy. "Amy" to przejmująca opowieść o inteligentnej i skomplikowanej kobiecie, która chciała tylko, aby ją kochano.

materiały prasowe Aioli

Pokaz przedpremierowy "Amy" i koncert

30.07.2015 (czwartek) o godz. 18:30 odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu „Amy” w Kinie Muranów. Bilety na filmsą do nabycia w cenie 20 zł wyłącznie w kasie Kina Muranów.

>>Zobacz zwiastun filmu "Amy"

Afterparty w AïOLI Cantine Bar Cafe Deli

Po seansie odbędzie się wyjątkowa impreza w AïOLI Cantine Bar Cafe Deli przy ul.Świętokrzyskiej 18. Kieliszki pójdą w górę! Specjalnie na tę okazję przygotowano 3 nowe koktajle serwowane od godziny 16:00. Ich nazwy nawiązują do 3 albumów Amy Winehouse. Czas spędzony w AïOLI Cantine Bar Café Deli umili Wam DJ, który zagra wyłącznie utwory Amy Winehouse. Od 20:00 odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu jazzowego, który odda prawdziwy, charakterystyczny i niepowtarzalny klimat życia i twórczości Amy. Przez cały czas trwania imprezy nie zabraknie również samej Amy.

Jak to możliwe? Przekonajcie się sami! Widzimy się a Aioli Cantine Bar Cafe Deli na Świętokrzyskiej 18. Śledzcie fanpage wydarzenia!

Na podstawie materiałów prasowych

Partnerzy wydarzenia: Gutek Film, Kino Muranów, Tanqueray No.TEN

Wydarzenie wspiera: Legalna Kultura Patroni Medialni: AKTIVIST, Radio KOLOR, KMAG, HIRO, Polki.pl, NaszeMiasto, INTOPASSION, ExclusiveMag, Kulturalnie.waw.pl, Radio Kampus, Film.pl, LOUNGE Magazyn, SlowLife, Hello Modlin, LIVE&TRAVEL, HW - High Warsaw, ANYWHERE.pl, Magazyn SUKCES, RZECZPOSPOLITA

Reklama

Więcej:

Zobacz polski zwiastun filmu "Amy" Przeczytaj o Amy Winehouse Ostatnie chwile życia Amy Winehouse Paulina Drażba odeszła z telewizji