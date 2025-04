Wycieczka za miasto ma być dla Krzysztofa i Agnes ucieczką od małżeńskich kłopotów, ale staje się emocjonalną pułapką, wycieńczającym rozrachunkiem krzywd, zdrad i zawodów. Żeby odetchnąć od siebie, zabierają po drodze ekscen¬trycznego autostopowicza Tamira, który staje się świadkiem, a później katalizatorem ich emocjonalnych potyczek. Tamir proponuje pomoc w ocaleniu małżeństwa – i namawia ich do zażycia "lekarstwa", które sprawi, że ich życie i miłość staną się lepsze. Lekarstwo zabiera ich w podroż pomiędzy rzeczy-wistością a halucynacją, a kolejne zataczane kręgi spirali czasu pozwalają im na nowo zobaczyć siebie nawzajem i swój związek.

Gdzie kończy się miłość, a zaczyna fatalne zauroczenie? I czym różni się jedno od drugiego? "W Spirali" to emocjonalny rollercoster, wiwisekcja relacji, w której cierpienie, poniżenie, gniew sklejone są z pożądaniem i namiętnością. Wszyscy jesteśmy uwięzieni w emocjonalnej spirali, która pcha nas w przepaść, gdzie rozkosz i cierpienie stają się mrocznym przedmiotem pożądania.

Premiera międzynarodowa filmu odbyła się na 19. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Black Nights" w Tallinnie.

Film był pokazywany w Konkursie INNE SPOJRZENIE na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni.