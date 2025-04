Po wydaniu nowego albumu - "Relentless", który jest ich najwyżej notowaną płytą od 23 lat i 14. wydaniem w UK Top 40 nadchodzi trasa koncertowa. Nowe utwory spotkały się z uznaniem krytyków. MOJO opisało krążek jako "nieustannie genialne kompozycje... z pewnością tak, jak Chrissie Hynde zawsze chciała, by brzmiało The Pretenders".

The Observer usłyszał "inspirującą długowieczność", Record Collector docenił pięcioma gwiazdkami "najlepszy album Pretenders od 20 lat", a Uncut Magazine nazwał album "nowym szczytem Chrissie Hynde". Z kolei The Times ogłosił, że to „Pretenders w najlepszym wydaniu", a Newspaper pochwalił ich oryginalne "oświadczenie woli", podczas gdy The Telegraph stwierdził, że "”Relentless” może być jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy, jakie usłyszysz w tym roku".

W 2023 roku The Pretenders zdecydowanie wypełnili swój niekończący się harmonogram tras koncertowych i tylko w ubiegłym roku zespół zagrał ponad 60 koncertów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Europie.

Surowa moc obecnych popisów koncertowych porwała publiczność, odkąd zespół zaczął debiutować nową muzyką. Występując w londyńskiej sali Lafayette o pojemności 600 osób w ramach "Tygodnia Niezależnych Miejsc" w lutym, The Guardian stwierdził, że The Pretenders "są tak ostrzy jak zawsze, a nowe piosenki kradną światło dzienne klasycznym hitom".

Zespół zaprezentował album "Relentless" jako headliner na Brighton's The Great Escape Festival, rozpoczynając tym samym brytyjską trasę klubową, podczas której fani mogli posłuchać nieopublikowanych dotąd utworów i zaskakujących nowości.

Ich niespodziewany występ na Glastonbury, z udziałem gości specjalnych Johnny'ego Marra i Dave'a Grohla, został uznany za punkt kulminacyjny całego festiwalowego weekendu. The Telegraph opisał "ekscytujący, kołyszący, melodyjny, pełen napięcia set niespodziankę na Park Stage", MOJO określił występ jako "rzecz cudowna", a Metro doniosło, że "The Pretenders zachwyciło fanów".

Dołączając do Guns N' Roses w londyńskim BST Hyde Park w połowie europejskiej trasy koncertowej, oba zespoły wyruszyły przez Stany Zjednoczone na ogromne koncerty plenerowe w sierpniu i wrześniu, gdzie połączyli siły na scenie, a dodatkowo Chrissie Hynde zagrała na harmonijce podczas niespodziewanego wykonania "Bad Obsession" w bostońskim Fenway Park.

Spektakularny powrót do Wielkiej Brytanii podczas BBC Radio 2 In The Park przed 35 000 osób w Victoria Park w Leicester zachwycił fanów, przed tym jak zespół powrócił do USA na Ohana Festival i wyprzedane koncerty klubowe na Zachodnim Wybrzeżu.

Patrząc w przyszłość, The Pretenders dołączą do Foo Fighters podczas ich nadchodzącej trasy koncertowej 2024 w USA w lipcu i sierpniu, a nowy album "Relentless" jest już dostępny na różowym winylu, płycie CD i w wersji cyfrowej.

