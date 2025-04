Masz ochotę wybrać się do kina w najbliższy weekend, ale nie wiesz, jakie filmy będą grane? Specjalnie dla was sprawdziłyśmy, co wchodzi do kin w piątek, 13 marca. W tym tygodniu jest aż 10 filmowych premier!

Reklama

W naszej galerii znajdują się wszystkie premierowe tytuły wraz z opisami filmów. Zobacz i wybierz coś dla siebie!

Reklama

Polecamy również:

Włoskie filmy w Kinie Muranów

Nowy film z udziałem Jennifer Lopez!

"Prapremiera dreszczowca" w Teatrze Polonia