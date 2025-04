Nowy film Katarzyny Adamik został oparty na prawdziwej historii Krystiana Bali, którą żyły media na całym świecie. W wydanej w 2003 roku książce "Amok" opisał on zbrodnię bardzo podobną do tej, o którą został później oskarżony! Sprawa Bali dała początek najgłośniejszemu procesowi poszlakowemu w historii Polski, a jej przebieg relacjonowały m.in. BBC, Guardian, New Yorker, Time, Daily Mail, The Washington Post, Der Spiegel, Le Figaro, Le Parisien i Telegraph.

Historia Bali

W rolę Krystiana Bali w filmie wcielił się Mateusz Kościukiewicz. Jego żonę Zofię zagrała Zofia Wichłacz (laureatka Złotych Lwów za "Miasto 44"), której występ w "Amoku" wyróżniono w Berlinie nagrodą Shooting Star 2017, przyznawaną najzdolniejszym europejskim aktorom młodego pokolenia. Obok nich, w roli policjanta, który z determinacją próbuje rozwikłać tajemnicę zobaczymy Łukasza Simlata. Partnerować mu będzie Mirosław Haniszewski, znany z obsypanego nagrodami obrazu "Jestem mordercą" oraz Jan Peszek w roli profesora Bali. "Amok" to mistrzowsko skonstruowany thriller psychologiczny, w którym przeplatają się miłość, zdrada i niepohamowana żądza; a widz od samego początku zadaje sobie pytanie – czy autor książki jest mordercą czy też stał się ofiarą własnych ambicji i nieszczęśliwego zbiegu okoliczności?

Autentyczna historia

Odrą dryfuje zmasakrowane ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku dniach zostaje znalezione przez rybaków. Przerażające odkrycie zostaje nagłośnione przez media i trafia do wszystkich serwisów informacyjnych w kraju. Ofiarą okazuje się architekt Mariusz Roszewski, jednak winnych zbrodni nie udaje się odnaleźć i sprawa – z braku dowodów – trafia do policyjnego „archiwum X”. Cztery lata później anonimowy donos wiąże zabójstwo Roszewskiego z fabułą powieści „Amok” autorstwa Krystiana Bali (Mateusz Kościukiewicz).

Autentyczność doniesień postanawia zbadać inspektor Jacek Sokolski (Łukasz Simlat), dociekliwy funkcjonariusz z mroczną przeszłością. Policjant szybko odkrywa podobieństwa między zabójstwem a opisaną w książce zbrodnią. A w toku śledztwa poznaje również samego Balę. Ich spotkanie rzuci nowe światło na sprawę i rozpocznie emocjonujący pojedynek pomiędzy Krystianem i Sokolskim – dwójką bardzo silnych osobowości, nieustannie balansujących na granicy dobra i zła. W intrydze, w której fikcja wymiesza się z rzeczywistością, a kłamstwo i prawda przestaną być możliwe do odróżnienia, zwycięzca może być tylko jeden.

AMOK w kinach od 24 marca

Gatunek: thriller/kryminalny

Produkcja: Polska 2016

Reżyseria: Kasia Adamik ("Wataha", "Boisko bezdomnych")

Scenariusz: Richard Karpala

Producent: K&K Selekt – Beata Pisula ("Dzieci Ireny Sendlerowej", "1920. Wojna i Miłość")

Koproducent: Orka, TVN, Kino Świat

Obsada: Mateusz Kościukiewicz ("11 minut", "Panie Dulskie", "W imię... ", "Bez wstydu", "Wszystko, co kocham"), Łukasz Simlat ("Konwój", "Karbala", "Moje córki krowy", "Pani z przedszkola", "W imię..."), Zofia Wichłacz ("Miasto 44", "Powidoki"), Jan Peszek ("Król życia", "Syberiada polska", "Pręgi", "Ubu król"), Magdalena Kuta ("Historia Roja", "Pakt", "Obywatel", "Lincz"), Bogdan Koca ("Sąsiady", "Biegnij, chłopcze, biegnij", "Dzień kobiet", "Janosik. Prawdziwa historia"), Mirosław Haniszewski ("Jestem mordercą", "Bodo", "Fotograf", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "80 milionów"), Maria Seweryn ("Dzień kobiet", "Boisko bezdomnych", "Glina", "Julia wraca do domu"), Iza Kuna ("Maria Skłodowska-Curie", "Pod Mocnym Aniołem", "Drogówka", "Biegnij, chłopcze, biegnij")