Hobbit: Pustkowie Smauga

Ten film to już druga część filmowej adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będąca wstępem do słynnego Władcy Pierścieni. Film pełny jest niezwykłych wydarzeń i magicznych postaci, przedstawiając odwieczną walkę dobra ze złem. Akcja filmu Hobbit: Pustkowie Smauga toczy się 60 lat przed zdarzeniami z Władcy pierścieni. Bilbo Baggins oraz czarodziej Gandalf wraz z kompanią krasnoludów docierają do Samotnej Góry, której strzeże przerażający smok Smaug. Drużynie będzie zagrażać wielkie niebezpieczeństwo.