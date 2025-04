Natalie Portman i Lily-Rose Depp zagrają siostry we wchodzącym do kin w piątek 24 lutego zmysłowym filmie "Planetarium". Żeby było jeszcze ciekawiej, to właśnie Portman zaproponowała reżyserce, by jej filmową siostrę zagrała nastoletnia córka Deppa i Paradis – supermodelka Lily-Rose Depp.

Natalie Portman i Lily-Rose Depp w "Planetarium" wyruszają w magiczną podróż po Paryżu lat 30. Film opowiada o pięknych i tajemniczych siostrach, które posiadają nadprzyrodzone zdolności i potrafią komunikować się z duchami. Na zakończenie swojego tournée po Europie ruszają do Paryża, gdzie spotykają pewnego charyzmatycznego producenta filmowego. Laura i Kate odkryją przed nim świat pełen magii. I nieodwracalnie zmienią jego życie.

Gwiazdorska obsada

Gwiazdami filmu są Natalie Portman i Lily-Rose Depp. Natalie Portman debiutowała w wieku 13 lat w kultowym filmie Luca Bessona "Leon Zawodowiec". Rola w "Bliżej" Mike'a Nicholsa przyniosła jej pierwszą nominację do Oscara, którego otrzymała kilka lat później za dramat "Czarny łabędź" Darrena Aronofsky'ego. Publiczność pokochała ją za rolę królowej Amidali w sadze "Gwiezdne wojny". W 2015 roku wyreżyserowała swój pierwszy film "Opowieść o miłości i mroku" na podstawie bestsellerowej powieści Amosa Oza. Na początku lutego oglądaliśmy ją w dramacie "Jackie", w którym wciela się w Jacqueline Kennedy.

W "Planetarium" u boku Natalie Portman wystąpiła nastoletnia modelka i prawdziwa gwiazda Internetu – Lily-Rose Depp. To pierwsza tak poważna rola dla początkującej aktorki, która wcześniej wystąpiła w komedii "Yoga Hosers" Kevina Smitha oraz w dramacie biograficznym "Tancerka", gdzie wcieliła się w Isadorę Duncan. Z pewnością Lily-Rose talent odziedziczyła po rodzicach: Johnnym Deppie i Vanessie Paradis!

