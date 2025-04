Anglia, Manchester. Koniec II wojny światowej. Skoro świat oszalał, czemu my nie możemy? Na chwilę zapomnieć o tym co było, oderwać się od przytłaczającej rzeczywistości i jak niczym nieskrępowani nastolatkowie całować się na plaży? I tak nic nie jest takie, jakie się wydaje. Nie ma jednej prawdy, a być może jedynym sposobem na powrót do normalnego życia jest szaleństwo?

Reklama

"Bikini Blue", reż. Jarek Marszewski, obsada: Tomasz Kot, Lianne Harvey, Ruby Bentall, Lee Ross, Tilly Gaunt, Polska 2017, czas trwania: 90 min, premiera filmu 21 kwietnia 2017 r.