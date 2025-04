Początek miesiąca nie obfituje w dużą liczbę kinowych premier. Dlaczego? Nikt najwyraźniej nie chce konkurować z nowym Bondem zatytułowanym"Spectre"!

W gronie znamienitej trójki polecanej przez recenzentów, są długo wyczekiwane filmy z genialną obsadą. Zobacz, które produkcje zasługują na twoją uwagę w nadchodzących tygodniach. Warto już teraz rezerwować miejsca i kupować bilety!

1. "W cieniu kobiet"

Pierre oraz Manon są parą, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym, gdzie kręcą wspólnie filmy dokumentalne. Pewnego dnia on spotyka młodą stażystkę, Elisabeth, która zostaje jego kochanką. Pierre jednak nie chce rozstać się z Manon, pragnie obu kobiet. Tymczasem Elisabeth odkrywa, że Manon również ma kochanka, i mówi o tym Pierre’owi. On wraca do żony, bo to ją tak naprawdę kocha. Czuje się zdradzony, poniża Manon, a jednocześnie zaniedbuje Elisabeth... Francuski dramat doczekał się bardzo pozytywnych ocen. Warto?

2. "Sufrażystka"

O tym filmie pisałyśmy już wcześniej. "Sufrażystka" to przede wszystkim produkcja dedykowana kobietom, które interesują się historią feminizmu. Sufrażystki to kobiety niezłomne w dążeniu do równych praw w walce o możliwość głosowania. Ignorowane, ośmieszane, lekceważone, nie poddały się, konsekwentnie rosnąc w siłę. Były uznawane za zagrożenie dla świętości rodziny, honoru mężczyzn i porządku praw boskich stały się ofiarami przemocy, brutalnych prześladowań przez policję. Mimo to, nie poddały się, a ich walka na zawsze zmieniła oblicze świata.

3. "Spectre"

Ach, James Bond! Która by mu nie uległa? To niekwestionowany filmowy hit drugiej połowy roku! Tajemnicza wiadomość na temat przeszłości Bonda skieruje go na trop złowrogiej organizacji WIDMO. Podczas gdy M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6, agent 007 odkrywa przerażającą prawdę o najpotężniejszej przestępczej instytucji świata...

Co myślicie o kinowej ofercie na weekend rozpoczynający się 6 listopada? Zobacz:

