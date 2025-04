Nie sprawdzasz premier filmowych z kalendarzem w ręku, ale chcesz być na bieżąco? Przygotowałyśmy szybki skrót zawierający wybór najlepszych filmowych propozycji na zbliżające się dni.

Reklama

Są takie chwile, kiedy człowiek ma ochotę wsiąść do pierwszego lepszego pociągu i ruszyć przed siebie

Premiery filmowe 17 marca

W weekend do kin wchodzi kilka wartych uwagi filmów. Na pierwszy ogień: Gold - historia dorobkiewicza-marzyciela, któremu w życiu niewiele wyszło, ale by przełamać złą passę, wpada na pomysł z początku kuriozalny: będzie szukał złota. Kenny wraz z podróżnikiem Michaelem Acostą wyrusza do Indonezji, by w sercu tamtejszej dżungli szukać złota. W powodzenie misji nie wierzy nikt prócz Wellsa. Jednak intuicja go nie zawodzi: w jednej chwili z podupadającego biznesmena staje się milionerem i gwiazdą Wall Street.

Wśród premier nie można pominąć filmowej adaptacji "Pięknej i Bestii" - to jedno z najgłośniejszych kinematograficznych wydarzeń sezonu . Feministka i "naczelny gej" w jednym filmie - tak grzmią recenzenci, ale Ewan McGregor rozprawia się z hejterami: Mamy 2017 rok do cholery!". Młoda kobieta, zrzuca gorset, zakochuje się w "potworze" nie dlatego, bo wrażenie zrobił na niej zamek. - Opowiedzieliśmy o przeszłości Belle. Zrobiliśmy z niej wynalazczynię czegoś na kształt pierwszej pralki, dzięki czemu nie musi prać ręcznie w rzece i ma więcej czasu na czytanie książek – powiedziała Brytyjka w rozmowie z "Entertainment Weekly". Belle to pani inżynier?

Wizualnie film to majstersztyk - warto sprawdzić, czy scenariusz również się obroni.

"Mam teraz czas życiowo słaby..." - dziewczyna zaśpiewała w "Idolu", bo to jej "ostatnia szansa"

Nie dajmy się jednak sprowokować medialnemu szumowi wokół "Pięknej i Bestii", jeśli jego tematyka zwyczajnie nam nie leży. Wśród premier filmowych na na uwagę zasługuje "Personal Shopper". "Personal Shopper" ociera się o żałobę, o opłakiwanie. Jest zarówno opowieścią o młodej, wyemancypowanej kobiecie, która próbuje znaleźć swoją ścieżkę w życiu i zaznać odrobinę wolności, jak i wrażliwą, stęsknioną kobietą. - W momentach, gdy ocierasz się o śmierć, czujesz, że żyjesz. Na końcu filmu Maureen dochodzi do konkluzji, że jeśli nawet nie znalazła tego czego szukała, to finalnie może zacząć wszystko od początku - mówi Kristen Stewart, która wcieliła się w główną rolę.

Reklama

Jedna z najbardziej wzruszających opowieści o miłości ojca do córki: "Chata"