1 z 7

Premiery filmowe na czerwiec: Najdłuższa podróż

To opowieść o miłości, przeznaczeniu, zrealizowanych i niespełnionych marzeniach. Film bazuje na ukazaniu 2 odrębnych wątków, ktore krzyżują się w nieoczekiwanym momencie: w pierwszym z nich oglądamy starszego pana, który po wypadku samochodowym zostaje uwięziony we wraku i w oczekiwaniu na pomoc wspomina całe swoje dotychczasowe życie, wypełnione miłością do nieżyjącej już żony. Drugi, to opowieść o studentce historii sztuki, zakochanej w młodym kowboju z rodeo, który musi wrócić na arenę po ciężkim wypadku, by ratować rodzinne ranczo. W jaki sposób te dwie historie się nawzajem połączą?