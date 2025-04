1 z 7

Paryska dziwka i książę

Camilla skończyła 30 lat i ma serdecznie dość wszystkiego. Korzystania z transportu publicznego, płacenia podatków i całej tej szarej rzeczywistości. Chce bogatego faceta, który uwolni ją od przymusu pracy i spełni wszystkie zachcianki. Innymi słowy prawdziwego księcia! A gdzie takiego szukać? Oczywiście w Wielkiej Brytanii. Pakuje walizki i wyjeżdża do Londynu, by tam odnaleźć miłość swego życia. Kiedy jednak bramy Pałacu Buckingham zamykają się przed jej nosem, kobieta obmyśla niebywały plan. Poczynając od porwania sobowtóra ulubionego psa królowej, robi wszystko, by doszło do skonsumowania związku z księciem.