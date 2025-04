Premiera 10 lutego 2017, Modelatornia

REŻYSERIA Rafał Dziemidok

MUZYKA Adam Świtała

KOSTIUMY Petra Korink

OBSADA

Monika Obara - Kobieta, Dyrektor więzienia, Pielęgniarz

Tomasz Nosinski - Valentin

Mirosław Zbrojewicz - Molina

Nieoczywista historia

Rzecz w tym, że ona jest najbardziej kobiecą kobietą na ziemi, bardziej wspaniałą, niż mógłbyś to sobie wyobrazić. Ale pochodzi z takiej małej, rumuńskiej wioski, gdzie w zimie zawsze panuje straszny głód. I kiedyś jedna z tamtejszych kobiet, bardzo odważna, w zamian za jedzenie, oddała się diabłu. Ten diabeł przyjął wtedy akurat postać pantery. I od tej pory tam się rodzą kobiety-pantery, bardzo, bardzo niebezpieczne. I to jest to, czego ona boi się najbardziej na świecie: boi się, że gdy pocałuje mężczyznę, to natychmiast sama zmieni się w panterę i rozszarpie go na strzępy.

fot. materiały prasowe

A on to jest z wyglądu taki typowy brunet-skurwysyn: wąsik, szerokie czoło, wściekle przystojny. Jest architektem, bardzo ją kocha i z cierpliwością znosi to, że ona nie chce go w ogóle całować. Wysyła ją na terapię do psychoanalityka, a sam spędza czas w swoim biurze projektów. W tym biurze pracuje także jego koleżanka architektka, która jest w nim szaleńczo zakochana. Wcale nie próbuje go uwieść, od kiedy wie, że on ma żonę...

To wszystko dzieje się w Santiago de León de Caracas, jedenaście kilometrów od malowniczego wybrzeża Morza Karaibskiego. Caracas to miasto założone przez hiszpańskiego odkrywcę, Diego de Losadę. Diego de Losada odkrył Caracas i zginął dwa tygodnie później, bo rozszarpała go dzika pantera. Mimo tego niefortunnego zdarzenia, losy miasta potoczyły się potem naprawdę dobrze. Kondycja mieszkańców polepszyła się znacznie w XX wieku, kiedy to nastąpił rozkwit, dzięki znacznemu zwiększeniu wydobycia ropy naftowej.

fot. materiały prasowe

* Olga Mokrzycka-Grospierre i Nicolas Grospierre stworzyli IZOLATKĘ, stałą instalację - przestrzeń scenograficzną, która będzie punktem wyjścia dla reżysera i aktorów.

Najbliższe spektakle

11 i 12 lutego o godz. 19:30