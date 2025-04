Po brutalnej diagnozie Magda zaczęła nagrywać video pamiętnik. W nim opowiada o codziennych wyzwaniach, nieoczekiwanych, pozytywnych aspektach własnych przeżyć. Podzieliła się także spontanicznie zarejestrowanymi spostrzeżeniami i odsłoniła najbardziej osobiste momenty procesu choroby. Ekipa filmowa towarzyszyła bohaterce w kluczowych etapach jej leczenia. Historia Magdy, wypełniona wypowiedziami lekarzy, tworzy najważniejsze przesłanie filmu: nowotwór nie zawsze jest wyrokiem, od którego nie można się odwołać, ale jest obecnie chorobą, którą można skutecznie leczyć! Współautorką scenariusza i reżyserką filmu „Bez retuszu" jest wybitna dokumentalistka, Ewa Ewart. Dlaczego zdecydowała się opowiedzieć historię właśnie Magdy?

Nie mogłam tego filmu nie zrobić. Wystarczyła jedna rozmowa z Magdą, na początku jej zmagań z chorobą, aby zobaczyć, że jest szansa na realizację dokumentu niecodziennego. Przede wszystkim ze względu na niezwykłą bohaterkę, która postanowiła opowiedzieć swoją historię bez retuszu, Magda znalazła w sobie wiele odwagi i determinacji, aby relacjonować dwanaście miesięcy życia z chorobą nowotworową. Wyszła z tego przejmująca historia, ale mimo wszystko nie jest to opowieść, która dołuje. Ona może napełniać ludzi nadzieją. Myślę, że wiele osób w tym filmie odnajdzie siebie. To film skierowany nie tylko do kobiet, które podzielają losy Magdy. Jest w nim wiele uniwersalnych cech tej narracji. Dokument powstał w oparciu o video pamiętnik, który Magda nagrywała. To niesłychanie oryginalny sposób przekazu. Liczę, że ten seans pomoże wielu kobietom i da im nadzieję na lepsze jutro. Magda w momencie, w którym dowiedziała się, że zachorowała na raka, była pewna, że umrze. Właśnie wtedy w jej głowie narodził się pomysł, aby nagrywać pamiętnik. Nie umiała rozmawiać z bliskimi o tej chorobie i pomyślała, że dobrym pomysłem będzie zostawienie im nagrań. Ja scenariusz do tego filmu zaczęłam pisać od końca- powiedziałam Magdzie tuż na początku wspólnej pracy, że będzie zdrowa. I dzisiejsza premiera jest celebracją naszej bohaterki. Magda jest z nami i jest zdrowa. Ona stanęła oko w oko z czasem przemijania. Przepięknie mówi o tym, do jakich refleksji ta sytuacja ją zmusiła, o czym zaczęła myśleć. Znałam Magdę już wcześniej, od razu bardzo się polubiłyśmy. To nie była jednak zażyła znajomość. Dziś, po roku wspólnej pracy, mogę powiedzieć, że jest mi osobą bardzo bliską i wiem, że nasza przyjaźń przetrwa – powiedziała reżyserka filmu „Bez retuszu", Ewa Ewart.

Nagranie tego filmu to było dla mnie intymne doświadczenie. Ja w mojej chorobie miałam bardzo dużo szczęścia. Na mojej drodze stanęli fantastyczni ludzie. Jestem za to bardzo wdzięczna. Wiem, że wiele kobiet nie ma tego przywileju. Chciałabym pokazać im drogę i udowodnić, jak ważna jest głowa i wiara w to, że nie zawsze rak zabija. Trzeba walczyć i nie można się poddać. Chcę po prostu pomóc innym. Bardzo ważne jest, że dzięki chorobie odkryłam w sobie taką cechę jak wdzięczność. Wcześniej zupełnie jej nie miałam. Nauczyłam się żyć w spokoju, kochać jeszcze bardziej ludzi, którzy są wokół mnie. W trakcie trwania mojej choroby przyjaciele spisali się na szóstkę. Za to jestem najbardziej wdzięczna"– powiedziała Magda Atkins, bohaterka filmu „Bez retuszu”.

Uważam, że film „Bez retuszu" jest w stanie zmienić postawy kobiet i zachęcić je do tego, aby zadbały o swoje zdrowie. Dokument okazuje prawdziwe, ludzkie historie, które nakłaniają do tego, by w końcu przemyśleć swoje zachowanie i wyciągnąć ważne wnioski. Mam nadzieję, że ta produkcja wiele zmieni. Ona pokazuje, jak ważna jest profilaktyka. Przecież dzięki niej możemy ominąć wiele dramatów kobiet ich rodzin – przyznała dziennikarka, Katarzyna Zdanowicz.

Moja fundacja „Omenaa Foundation" jest partnerem charytatywnym filmu Ewy Ewart „Bez retuszu", ponieważ uważam, że jest to temat bardzo ważny społecznie. Podnoszenie świadomości w kontekście diagnostyki badania kobiet, to podstawa. Codziennie z powodu raka piersi w Polsce umiera piętnaście kobiet. Mogłoby ich być o dziesięć mniej, gdyby świadomość, wiedza i umiejętność badania, była na wyższym poziomie. 25 tysięcy kobiet w naszym kraju rocznie dowiaduje się o tej strasznej chorobie. 1,7 milionów kobiet na świecie zmaga się z nowotworem piersi, a niestety pół miliona umiera. Są to straszne dane. Według onkologów jest to cicha epidemia. Jeśli możemy cokolwiek zrobić, aby podnieść tę świadomość i oswoić kobiety z chorobą, całym sercem się przyłączamy – powiedziała Omenaa Mensah, założycielka i prezeska fundacji „Omenaa Foundation.

„Bez retuszu" to bardzo mocny dokument, który nie jest zmyślony, on dzieje się tu i teraz. Ma potężny wydźwięk dla każdej z kobiet. To, że nam się wydaje dzisiaj, że to się nie dzieje, nie oznacza, że to z minuty na minutę zmienić. Ja od lat zachęcam i apeluję na swoich mediach społecznościowych, aby kobiety się badały. To jest pięć minut dla zdrowia, ale przede wszystkim dla życia. Temat jest dla mnie bardzo bliski, pewnie dlatego, że Magdę Atkins znam od wielu lat i się przyjaźnimy. To, że odważyła się o tym opowiedzieć głośno, powinno wiele kobiet wzmocnić. Często pozostajemy same sobie, bo nikt nie potrafi nas zrozumieć w takich sytuacjach, nawet najbliżsi. Kobiety borykające się z tą chorobą, wstydzą się, ponieważ z automatu wywołuje to falę niedobrego współczucia. To stawia je w roli ofiary, a przecież przykład Magdy pokazuje, jak wiele można mieć w sobie siły i chęci życia – skomentowała stylistka, Anna Męczyńska.

Reżyseria: Ewa Ewart

Scenariusz: Ewa Ewart i Robert Ciodyk

Produkcja: Orient Film

