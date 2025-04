premiera książki W CO SIĘ BAWIĆ? Odety Moro

Jak alergia Michała Piróga wpłynęła na jego dziecięcą kreatywność? Czego Czarek Pazura szukał w kanałach? Czy Marta Kuligowska od dziecięcych lat przejawiała zainteresowanie polityką oraz skąd u Jarosława Kreta wzięła się trauma i wstręt do kawy z mlekiem?

O tych i innych zabawnych wspomnieniach z dzieciństwa znanych i lubianych opowiedziała Odeta Moro podczas spotkania prasowego w warszawskiej Restauracji Si przy ul. Marszałkowskiej 115 z okazji premiery książki „W co się bawić? Bez smartfona też jest fajnie!”. Gośćmi wydarzenia byli m.in. Marta Kuligowska, Grażyna Wolszczak oraz Anna Męczyńska.

Spotkanie poprowadziła Anna Dec.

Odeta Moro – dziennikarka, mama i… agentka. W książce, w rozmowach ze swoimi gośćmi pyta o beztroskie lata ich dzieciństwa oraz niezapomniane gry i zabawy, które uskuteczniali razem ze swoimi podwórkowymi gangami. Trzepak, zbijany, gra w klasy, w chowanego, w wojnę… czasem wystarczył sam koc i cztery krzesła, by zbudować wojskową bazę… lub dom. Wspólnie ze swoimi rozmówcami udaje się w sentymentalną podróż w czasie, by na nowo zagrać w kapsle, palanta i cymbergaja na guziki.

Czy można się bawić bez smartfona, tabletu czy komputera? Można, jedyne, czego potrzebujemy, to odrobina wyobraźni i szczere chęci! Odeta Moro w swojej książce przypomina z gośćmi gry i zabawy, które pamiętamy z dzieciństwa: trzepak, kółko graniaste, gra w klasy, ziemniak, palant i wiele, wiele innych, kreatywnych i inspirujących, dziecięcych rozrywek. Wielu z nas z rozmarzeniem i sentymentem wspomina dziś podwórkowe harce i wdrapywanie się na drzewa, kończące się zazwyczaj pokiereszowanymi i krwawiącymi kolanami?

Nieważne gdzie, kiedy, a czasem nawet z kim, ale nigdy nie zaznałam nudy. Ilość zabaw, pomysłów, zaskakujących kombinacji była tak ogromna. Dlatego postanowiłam spisać te zabawy w książce i wysłuchać, w co bawili się moi koledzy, znane osoby. (…) Dzięki ich opowieściom udało mi się zebrać pomysły na kolejne zabawy, ale też pokazać, jak wyglądał świat bez komputerów, smartfonów i Internetu. Jak smakowała pierwsza coca-cola, banan czy guma balonowa. Co musieliśmy wymyślać, aby zastąpić zabawki, których nie było pod ręką.

„W co się bawić?” to praktyczny poradnik, zawierający spis i szczegółowe instrukcje ponad 50 różnych gier i zabaw, znanych z dzieciństwa współczesnych 20-, 30-, 40- oraz 50-latków. To świetna propozycja zarówno dla rodziców, jak i babć oraz dziadków, którym brakuje czasem pomysłów na urozmaicenie czasu dla swoich pociech i wnuków.

Odeta, znana ze swojej działalności charytatywnej, zaprosiła również do tego niezwykłego projektu UNICEF. Całą swoją autorską gażę przeznaczyła na prowadzone przez organizację programy ochrony dzieci w najbiedniejszych krajach na świecie.

Dzieciństwo w rozmowach z Odetą wspominają: Cezary Pazura, Łukasz Nowicki, Karol Okrasa, Dorota Gardias, Robert Korzeniowski, Robert Makłowicz, Joanna Bartel, Jarosław Kret, Kayah, Rafał Królikowski, Karolina Gorczyca, Joanna Jędrzejczyk, Natasza Urbańska, Grzegorz Łapanowski, Grażyna Wolszczak, Piotr Kupicha, Marta Kuligowska, Andrzej Pągowski, Michał Piróg, Olga Kalicka, Maciej Orłoś, Mateusz Damięcki oraz Joanna Krupa.

