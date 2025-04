Grecy słyną ze swojego sposobu bycia,

temperamentu, antycznej kultury, tradycji, ale przede wszystkim – kuchni.

Delikatne mięsa, wyborne sery, świeże owoce morza, wytrawne wina... Teo Vafidis w książce "Filozofia smaku" zabiera czytelników w kulinarną wyprawę po najwspanialszych zakątkach Grecji.

Teo Vafidis – to podróżnik i mistrz kulinarny o greckim pochodzeniu. Polakom dał się poznać jako powszechnie znana i lubiana postać telewizyjna, od lat bowiem zabiera widzów w kulinarną podróż do współczesnej Hellady. W książce "Filozofia smaku" na którą wielu fanów od dawna czekało, prezentuje swoje ulubione przepisy, które każdy może przygotować w swojej kuchni. Opowiada o smakach z dzieciństwa, potrawach i miejscach dla niego ważnych. Każdy kto chce dowiedzieć się więcej o Grecji i jej kuchni bezpośrednio od znawcy, ma teraz niezwykłą okazję by wybrać się w tę krajoznawczo-kulinarną podróż.

Teo Vafidis w książce "Filozofia smaku" wspomina, że

zamiłowanie do gotowania zaszczepiła w nim babcia jeszcze w dzieciństwie. Opowiada także o swoich początkach w zawodzie oraz miłości do Małgorzaty, dla której przeprowadził się do Polski.

Teo Vafidis prowadzi czytelników także przez najważniejsze miejsca w Grecji, śladami kultury, tradycji i smaków, prezentując ulubione przepisy kuchni greckiej, które każdy może przygotować w swoim domu.

Autor wyjaśnia, że

dla Greków jedzenie nie służy wyłącznie zaspokojeniu głodu, ale jest sposobem na długie i zdrowe życie, źródłem rozrywki i przyjemności, okazją do nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji prywatnych i zawodowych. W Grecji kładzie się nacisk na jakość, a nie ilość jedzenia, na właściwe przygotowanie i zdrowe łączenie produktów, dużą wartość odżywczą, prostotę i czystość smaku.

Wśród produktów, bez których grecka kuchnia nie mogłaby istnieć, wymienia m.in.: mastyks, oliwę z oliwek, owoce, ouzo, miód, owoce morza, zioła oraz sery i wino. Teo Vafidis nie tylko zdradza czytelnikom sekrety kuchni starożytnych Greków, ale prezentuje swoje ulubione regiony wraz z ich tradycjami, smakami i zapachami. Opowiada, że mieszkańcy Krety na każdym kroku zaznaczają swoją odrębność, Milos to wyspa wielobarwna, niezbadana i intrygująca, Mykonos przyciąga bogactwem jodu, odżywczymi algami, gościnnością i zabawą, a Naksos daje kontakt z naturą i historią. Dzieli się także cennymi wskazówkami, które pomogą uniknąć faux pas podczas podróży do Grecji – nie należy tam m.in. pokazywać pięciu palców, ponieważ jest to uznawane za obraźliwy gest, zamawiać ryby po grecku czy kawy po turecku. Wszystko zilustrowane jest barwnymi zdjęciami błękitnego morza, pięknych plaż, klimatycznych uliczek i starożytnej architektury, a także dotąd niepublikowanymi fotografiami z prywatnego archiwum Teo Vafidisa.

Najważniejszą częścią książki stanowi oczywiście 70 autorskich przepisów Teo Vafidisa. Na przystawkę szef kuchni proponuje bakłażany nadziewane, karczochy z zielonym groszkiem z wyspy Tinos czy starożytną sałatkę z pęczakiem i dressingiem z granatu. Warto spróbować także pirackiej zupy dyniowej czy kremu z cukinii z serem halloumi. Wśród dań mięsnych znalazły się: jagnięcina duszona, gołąbki w liściach winogron z sosem cytrynowym czy królik z wyspy Milos. Nie mogło zabraknąć propozycji z rybami i owocami morza w roli głównej, w tym m.in. makaronu orzo z grillowanymi krewetkami czy ośmiornicy z fenkułem i zielonymi oliwkami z miasta Retimno. Autor prezentuje także dania warzywne, takie jak cukiniowe pulpeciki z wyspy Paros czy suflet na zimno z sera feta z ouzo i pistacjami. Natomiast jako deser doskonale sprawdzą się bougatsa z miasta Seres czy tort z kremem kasztanowym. Dzięki listom niezbędnych składników, opisom przygotowania krok po kroku oraz zdjęciami ilustrującymi efekt końcowy, z przepisami poradzą sobie zarówno początkujący adepci sztuki kulinarnej, jak i zaawansowani miłośnicy kuchni greckiej.

Na końcu książki "Filozofia smaku" autor umieścił praktyczny słowniczek polsko-grecki. Znajdują się tam specjalnie wybrane, podstawowe i najważniejsze zwroty, które warto zapamiętać przed podróżą do Grecji. Podróżą, do której nikt nie przygotuje i nie przekona nas tak, jak Teo Vafidis.

W czwartek 22 czerwca w Studiu Kulinarnym w Warszawie odbyły się warsztaty kulinarne towarzyszące premierze książki "Filozofia smaku". Poprowadził je autor książki i mistrz kulinarny Teo Vafidis.



W warsztatach z mistrzem udział wzięli m.in. dziennikarze i fotoreporterzy, którzy przygotowali potrawy na podstawie przepisów z książki "Filozofia smaku":

Na stołach zagościły wyborne potrawy takie jak starożytna sałatka z pęczakiem i dressingiem z granatu, spanakopitakia - różki z ciasta filo z nadzieniem szpinakowym czy ośmiornica z fentułem i zielonymi oliwkami z miasta Retimno.

Uczestnicy mogli się przekonać, że dania kuchni greckiej są nie tylko smaczne, ale też proste i szybkie w przygotowaniu. Teo Vafidis pomagał uczestnikom w samodzielnym przygotowaniu potraw, podpowiadał, i dzielił się swoim doświadczeniem, na koniec przyrządził smaczny deser. Oczywiście podczas warsztatów nie zabrakło degustacji wszystkich przygotowanych potraw.

