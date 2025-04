"Randka z jeleniem" to książka o pierwszej w Polsce prywatnej farmie jeleni – pionierskiej inicjatywie umiejscowionej w popegeerowskiej rzeczywistości i na łonie barwnej natury Mazur. To także osobista historia o autentycznych dramatach i ludzkich postawach, opowiedziana przez Elżbietę Sęczykowską z pewną dawką humoru. Tytuł ukazała się 12 października nakładem Edipresse Książki.

O książce

Jak wygląda farma jeleni? Jak to się stało, że ktoś wpadł na pomysł założenia takiej właśnie hodowli? Gdzie jest najlepsze miejsce na taką farmę? Co jest potrzebne, by otrzymać niezbędne pozwolenia? Jak poradzić sobie z kompletnym brakiem regulacji prawnych w tym zakresie? Elżbieta Sęczykowska opisuje losy bohaterów, którzy nie bez wahania podjęli to wyjątkowe i pionierskie wyzwanie. W centrum wydarzeń stoi mężczyzna, który po wieloletnim pobycie w Anglii wraca do Polski, by zmagać się z popegeerowską rzeczywistością i lokalną, często nieprzyjazną ludnością o specyficznym podejściu do życia. Czy założyciele farmy jeleni pokonają stojące przed nimi przeszkody? Czy odnajdą sielską i anielską wieś pełną harmonii i spokoju, o której zwykliśmy marzyć zachęceni literaturą i wspomnieniami dziadków? "Randka z jeleniem" składa się z wprowadzenia oraz czterech części poświęconych porom roku – wiośnie, lecie, jesieni i zimie – które z kolei zawierają od kilku do kilkunastu rozdziałów, odnoszących się do odrębnej historii lub zjawiska.

O autorce

Elżbieta Sęczykowska – artysta fotografik, członek ZPAF, muzealnik (Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Łazienki Królewskie). Założycielka Fundacji "Mecenat Sztuki" i "Cultura Memoriae". Wydawca i pomysłodawczyni wielu wydawnictw o sztuce. Animator kultury w zakresie plastyki oraz muzyki jazzowej i klasycznej. Niezależny fotografik realizujący wystawy w kraju i za granicą. Prace w zbiorach prywatnych, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Hotelu Hilton w Warszawie. Z pasji podróżniczka, zafascynowana odmiennymi kulturami świata.

