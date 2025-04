Tłumy ludzi i on. Człowiek, który szczerością i bezpośredniością zjednuje sobie innych, a oni go uwielbiają i z wielką uwagą śledzą jego poczynania. O kim mowa? O Robercie Biedroniu, obecnym prezydencie miasta Słupsk, który właśnie wydał książkę "Pod prąd". Premiera miała miejsce 29 października w salonie Empik Bonarka w Krakowie.

Inspirujący i odważny

Właśnie na to spotkanie przyszły tłumy ludzi, którzy chcieli nie tylko dowiedzieć się, o czym tak naprawdę jest książka Roberta Biedronia, ale również móc się z nim spotkać. Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż jest on jednym z najbardziej lubianych polityków w Polsce. Inspirujący i odważny. Zaangażowany. Pewnym krokiem staje do walki z wszelką dyskryminacją i homofonią. Jest również działaczem społecznym i aktywistą walczącym o równouprawnienie osób LGBT. A przede wszystkim jest zawsze sobą i tym zdobywa sobie przychylność ludzi.

Iść pod prąd

Książka "Pod prąd" to wywiad rzeka, w którym Robert Biedroń w rozmowie z Magdaleną Łyczko zwierza się ze swoich najskrytszych sekretów. Poznamy dzieciństwo i dorosłość polityka. Dowiemy się o jego trudnych relacjach z ojcem, coming oucie, relacjach z kobietami i mężczyznami, a także o wielu innych często bardzo bolących sprawach.

- Jestem chłopakiem z Krosna, któremu często idąc pod prąd udaje się spełniać swoje marzenia. Liderem, który umie prowadzić dialog i pociągać za sobą ludzi. Synem, bratem, kolegą i w końcu też partnerem Krzyśka. Człowiekiem kochającym i szanującym naturę, z empatią patrzącym na los zwierząt. Politykiem, który kocha Polskę, stawia na zrównoważony rozwój, nowoczesne, uczciwe państwo dające równe szanse każdemu, wspierające edukację i kulturę, zapewniające bezpieczeństwo i rozwój. Ale przede wszystkim jestem i zawsze będę sobą, Robertem Biedroniem.

Warto wspomnieć, że chociaż książka od niedawna jest w księgarniach to już zdobyła nagrodę Magazynu Literackiego Książki. Zdjęcia z premiery można zobaczyć tutaj.