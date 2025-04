Pierwszego dnia grudnia blisko setka gości bawiła się w restauracji MOMU w Warszawie podczas promocji książki Andrzeja Krzywego, lidera zespołu De Mono, promującego swoją książkę "Na krzywy ryj" (Edipresse Książki). Nie zabrakło gwiazd show biznesu, m.in. członków zespołu Krzywego, Ilony Felicjańskiej, Wojciecha Gąsowskiego czy Nikodema Rozbickiego.

Spotkanie trwało w najlepsze

Spotkanie błyskotliwie prowadziła Anna Robak, dziennikarka Party.pl, "zmuszając" niekiedy muzyka do zwierzeń jeszcze bardziej szczerych niż te, które znalazły się w jego książce. Andrzej Krzywy dzielił się anegdotami z życia zawodowego, rozbawiając publiczność do łez, m.in. wtedy, gdy opowiadał, czym zakończyła się zespołowe spotkanie w jednym z hoteli podczas trasy koncertowej. Przy akompaniamencie przebojów grupy De Mono i pysznym jedzeniu zaserwowanym przez restaurację MOMU w Warszawie rozmowy kuluarowe trwały do późnych godzin wieczornych.