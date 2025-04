Krzysztof Gojdź, właśnie wydał swoją drugą książkę "Twoja twarz, twój charakter", w której opowiada, co twoja twarz może powiedzieć o tobie. Książka ukazała się 7 grudnia nakładem wydawnictwa Edipresse Książki.

Zachowaj naturalność

W swojej najnowszej książce Krzysztof Gojdź zwraca szczególna uwagę na naturalność twarzy. Radzi, żeby nie zmieniać jej całkowicie, bo to może sprawić, że utracimy to, co nas wyróżnia najbardziej. A przecież każdy z nas ma w sobie coś szczególnego, inny układ oczu, inny nos, dlatego przede wszystkim musimy pokochać siebie i nie próbować upodabniać się do innych osób, tylko zachować naturalność.

Pokaż mi swoją twarz, a powiem ci jaka jesteś!