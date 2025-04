Jak szybko i przyjemnie nauczyć się sprawnie mówić po angielsku, poszerzyć zasób słów oraz w naturalny i intuicyjny sposób oswoić się z nowym językiem? To wszystko jest możliwe dzięki autorskiej metodzie Beaty Pawlikowskiej! Znana podróżniczka prezentuje "Praktyczny kurs języka angielskiego" oraz "Fiszki podróżnicze do nauki języka angielskiego", które ukazała się 14 września nakładem Edipresse Książki.

O książce

"Praktyczny kurs języka angielskiego" ma na celu przede wszystkim naukę mówienia i rozmawiania, a składa się z książki i płyty CD. Beata Pawlikowska wyjaśnia: "Płyta jest najważniejsza. Przygotowałam ją w taki sposób, żebyś mógł od razu zacząć ćwiczyć. Usłyszysz najpierw słowo albo wyrażenie po polsku. Przetłumacz je na angielski. Za pierwszym razem pewnie nie będziesz potrafił tego zrobić, ale za trzecim albo czwartym razem już pewnie tak. Zawsze ćwicz mówienie na głos. To bardzo ważne. Kiedy mówisz na głos, ćwiczy się jednocześnie twoja podświadomość i pamięć."

O fiszkach

Natomiast "Fiszki podróżnicze do nauki języka angielskiego" to specjalnie przygotowany przez Beatę Pawlikowską zestaw fiszek – pojedynczych karteczek, na których z jednej strony znajduje się tekst po polsku, a z drugiej jego tłumaczenie po angielsku (wraz z zapisem fonetycznym do ćwiczenia wymowy). Autorka zaproponowała aż 600 słów i wyrażeń do zapamiętania. Są one praktyczne, używane w codziennych rozmowach, umożliwiające swobodne porozumiewanie się w różnych kontekstach i sytuacjach. Fiszki podzielono na grupy tematyczne takie, jak: "Przed podróżą", "Safari w Afryce", "W restauracji" czy "Ameryka Środkowa i Południowa".

O autorce

Beata Pawlikowska – pisarka, podróżniczka, dziennikarka. Łowca prawdy, przygód i fotografii. Podróżuje do najbardziej egzotycznych miejsc na całym świecie. Autorka reportaży, felietonów oraz kilkudziesięciu książek podróżniczych i poradników, które ilustruje własnymi zdjęciami i rysunkami. Od lat doradza swoim fanom, jak aktywnie i zdrowo żyć, być odważnym i myśleć pozytywnie.

