Mistrz barmański Patryk Mitręga zaprasza na wyprawę po świecie koktajli. W swojej książce opowie o nich ciekawe anegdoty oraz podzieli swoją ogromną wiedzą na ich temat. W „Sztuce koktajlu” można dowiedzieć się, jak rozpoznać dobry gatunek trunku, na co zwracać uwagę przy wyborze składników oraz poznać historię ich powstawania.

Czy wiedzieliście, że gin nie pochodzi wcale z Anglii, ale ma korzenie holenderskie, szkocka whisky jest chroniona przez konstytucję, a najlepsza tequila powstaje według starej azteckiej receptury? W książce Mitręgi znajdziecie mnóstwo podobnych informacji, które pozwolą Wam zabłysnąć w imprezowym towarzystwie.

Proces jej destylacji niewiele różni się od tego sprzed 600 lat. Technika nazywa się Tahona. Na początek agawa jest pieczona w glinianym piecu, by ją nieco zmiękczyć. Piec jest oczywiście opalany drewnem, co nie pozostaje bez znaczenia – zupełnie jak w przypadku pizzy, która również z tradycyjnego pieca smakuje dużo lepiej niż z elektrycznego piekarnika. Następnie zmiękczone „szyszki” wrzucane są do okrągłego kamiennego brodziku, w którym znajduje się walec czy też wielkie kamienne koło zrobione z głazu wulkanicznego. Według wierzeń azteckich tylko taki kamień potrafi wydobyć z agawy wszystkie aromaty. Odpowiednio umocowany głaz jest ciągnięty z pomocą ludzi przez osiołka, który krąży wokół brodzika. Wykonując kolejne okrążenia, kamień rozgniata agawę, wyciska z niej sok potrzebny do późniejszej fermentacji – tradycyjnie prowadzonej w drewnianych zbiornikach. Następnie przychodzi czas na destylację, po której otrzymujemy tequilę blanco. Możemy znaleźć ją też pod nazwą plata, platinum lub white.

„Sztuka koktajlu” to nie tylko zbiór przepisów na piękne i pyszne koktajle, to również skarbnica wiedzy na temat barmańskich technik i narzędzi, jakimi posługują się specjaliści stojący za barem. Dzięki tej lekturze dowiesz się jakie przyrządy znajdujące się w twojej kuchni możesz z powodzeniem wykorzystać, a w jakie powinieneś zaopatrzyć, się, aby uzyskać pożądany efekt.

Myli się bowiem ten, dla którego koktajl to po prostu zmieszane ze sobą składniki. Równie ważny jest sposób i kolejność ich łączenia – tylko wtedy można wydobyć ich indywidualny aromat i smak.

Po gruntownym wprowadzeniu przychodzi czas na receptury. Każdy przepis opatrzony jest praktycznymi wskazówkami i radami. Patryk Mitręga ujawnia w swojej książce talent gawędziarza, każda receptura poprzedzona jest anegdotą na temat pochodzenia danego napoju. Jak przekonuje sam autor - Czy to za prawdziwym, czy też domowym barem, rozmowa przy tworzeniu koktajlu sprawia, że smakuje on jeszcze lepiej. Poza tym możemy zaprezentować pełen wachlarz wyuczonych ruchów i sprawić, że przyprawiony opowieścią proces będzie bardzo efektowny.

Hot Buttered Rum



W wolnym tłumaczeniu „gorący zamaślony rum”, który wyjątkowo nie ma niedopowiedzianej i wielowątkowej historii powstania. Myślę, że powstał trochę przez przypadek, jako wynik eksperymentów wyjątkowo twórczego i szukającego nowych smaków barmana. Wersja, którą prezentuję i polecam Wam w tej książce, jest trochę bardziej podkręcona niż ta oryginalna. W podstawie jest starzony rum, masło, cukier i woda. Wymieniam więc cukier na miód spadziowy, który daje nieco inny smak, i dorzucam przyprawy korzenne.

Tym koktajlem musimy delektować się… szybko. Z czasem masło się rozwarstwia i Hot Buttered Rum nie prezentuje się już zbyt atrakcyjnie, choć nadal równie dobrze smakuje. Masło nadaje mu puszystości, miód słodkości, a z przyprawami idealnie rozgrzewa w zimne dni.

składniki:



50 ml Bacardi 8 Años

15 g miodu spadziowego

150 ml gorącej wody

15 g masła

szczypta świeżej gałki muszkatołowej

szczypta świeżej kory cynamonu

garnish: gwiazdki anyżu lub goździki

przygotowanie



Koktajl przygotowujemy w szkle. Zalewamy rum i miód wrzątkiem, a następnie dodajemy masło, aby rozpuściło się podobnie jak miód. Zawartość szklanki robi się kremowa. Wówczas doprawiamy wedle uznania i gustu świeżą gałką muszkatołową i korą cynamonu. Pamiętajmy tylko, że gałka muszkatołowa to bardzo intensywna przyprawa, więc nie ścieramy jej zbyt szczodrze. Niektórzy dodają jeszcze na koniec gwiazdki anyżu lub goździki, które nie tylko wzbogacają aromat, ale również stają się elementami dekoracyjnymi. Jeśli szczególnie lubimy słodkie smaki, możemy całość przyprószyć czekoladą.

W książce Patryka Mitręgi miłośnicy dobrego koktajlu znajdą aż 40 przepisów, wedle których przyrządza się znakomite napoje. Będą mogli zapoznać się z podstawowym wyposażeniem barmańskim i poznać najpopularniejsze techniki przystępnie opisane przez autora. Całość dopełniają stylowe zdjęcia i pomocne grafiki.