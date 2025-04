A miało być tak pięknie. 41. Festiwal Filmowy w Gdyni pokazał, że kino nowicjuszy i eksperymentalne filmy mają duże szanse na docenienie ze strony Akademii. Jednak zdaniem polskiej Komisji Oscarowej to "Powidoki" miały największe szanse na nominację. Akademia Filmowa nie wzięła jednak pod uwagę ostatniego dzieła Andrzeja Wajdy - ogłosiła właśnie listę 9 filmów nieanglojęzycznych, które powalczą o Oscara. Nie ma tam "Powidoków".

Po długiej i interesującej dyskusji, większością głosów, przy akceptacji odmiennego wyboru niektórych członków, Komisja Oscarowa wybrała film Powidoki Andrzeja Wajdy na polskiego kandydata do Oscara.

Tak brzmiał początek oświadczenia Komisji Oscarowej. "Powidoki", to, cytując reżysera, "film o wydarzeniach z przeszłości, który mówi, że ingerowanie w sztukę to nie jest zadanie dla władzy". To przestroga 90-letniego Wajdy przed tym, by władza nie mieszała się w sztukę.

Kadr z filmu "Powidoki", fot. Anna Włoch/ AKSON Studio

- Najnowszy film Andrzeja Wajdy jest przejmującą, uniwersalną historią niszczenia jednostki przez totalitaryzm. Reżyser przedstawił świat, w którym piękno, sztuka, niezależność twórcza są prześladowane. - czytamy argumenty Komisji. Jednak zostaliśmy bez szans na powtórzenie sukcesu "Idy".

Oscary 2016 bez polskiego akcentu

O nominację w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny walczyły filmy z 85 krajów. Na shortliście znalazły się: australijski film "Tanna" (reż. Bentley Dean i Martin Butler), kanadyjski "To tylko koniec świata" (reż. Xavier Dolan), duński "Land of Mine" (reż. Martin Zandvliet), niemiecki obraz "Toni Erdmann" (reż. Maren Ade), irański "Klient" (reż. Asghar Farhadi), norweski "Kongens Nei" (reż. Erik Poppe), rosyjski "Raj" (reż. Andrei Konchalovsky), szwedzki film "A Man Called Ove" (reż. Hannes Holm) oraz szwajcarski obraz "Nazywam się Cukinia" (reż. Claude Barras).

Nominacje Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi 24 stycznia. 89. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 26 lutego.