Polskie nagrody filmowe przyznawane są już od kilkunastu lat przez Polską Akademię Filmową. W tym roku odbywa się już 17. edycja tego wydarzenia. Oficjalni nominowani zostali ogłoszeni 5 lutego podczas konferencji prasowej.

W tym roku do konkursu, zgodnie z regulaminem do konkursu w pierwszym etapie zakwalifikowały się 42 filmy fabularne. Prezentujemy poniżej pełną listę nominowanych do nagrody Orły 2015.

Przypominamy, że Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są w 19 kategoriach. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 2 marca.

Polskie Nagrody Filmowe Orły 2015 - lista nominowanych:

W kategorii: najlepszy film:

"Bogowie"

"Jack Strong"

"Miasto 44"

W kategorii: najlepsza reżyseria:

Jan Komasa - "Miasto 44"

Łukasz Palkowski - "Bogowie"

Władysław Pasikowski - "Jack Strong"

W kategorii: najlepszy scenariusz:

Krzysztof Rak - "Bogowie"

Władysław Pasikowski - "Jack Strong"

Wojciech Smarzowski - "Pod Mocnym Aniołem"

W kategorii: najlepsza główna rola kobieca:

Agata Kulesza - "Pani z przedszkola"

Maja Ostaszewska - "Jack Strong"

Zofia Wichłacz - "Miasto 44"

W kategorii: najlepsza główna rola męska:

Marcin Dorociński - "Jack Strong"

Robert Więckiewicz - "Pod Mocnym Aniołem"

Tomasz Kot - "Bogowie"

W kategorii: najlepsza drugoplanowa rola kobieca:

Karolina Gruszka - "Pani z przedszkola"

Kinga Preis - "Bogowie"

Kinga Preis - "Pod Mocnym Aniołem"

W kategorii: najlepsza drugoplanowa rola męska:

Adam Woronowicz - "Pani z przedszkola"

Arkadiusz Jakubik - "Pod Mocnym Aniołem"

Ireneusz Czop - "Jack Strong"

Piotr Głowacki - "Bogowie"

W kategorii: najlepszy film europejski:

"Lewiatan"

"Nimfomanka część I"

"Wielkie piękno"

W kategorii: odkrycie roku:

Ewa Gronowska - najlepsze kostiumy do filmu "Bogowie"

Kacper Fertacz - najlepsze zdjęcia do "Hardkor Disko"

Zofia Wichłacz - najlepsza główna rola kobieca "Miasto 44"

W kategorii: najlepsze zdjęcia:

Andrzej Ancuta "Kier", Stefan Bagiński "Stefan", Stanisław Bala "Giza", Roman Banach "Świerk", Antoni Bochdziewicz "Wiktor", Jerzy Gabryelski "Orski", Wacław Feliks Kaźmierczak "Wacek", Seweryn Kruszyński, Kazimierz Pyszkowski, Edward Szope, Ryszard Szope, Henryk Vlassak "Wania", Antoni Wawrzyniak "Antonio", Jerzy Zarzycki "PIK" - "Powstanie Warszawskie"

Marian Prokop - "Miasto 44"

Piotr Sobociński Jr. - "Bogowie"

W kategorii: najlepszy dźwięk:

"Powstanie Warszawskie"

"Jack Strong"

"Bogowie"

W kategorii: najlepszy montaż:

"Jeziorak"

"Bogowie"

"Jack Strong"

"Miasto 44"

W kategorii: najlepsze kostiumy:

"Bogowie"

"Miasto 44"

"Jack Strong"

W kategorii: najlepsza scenografia:

"Miasto 44"

"Jack Strong"

"Bogowie"

W kategorii: najlepsza muzyka:

Czesław Niemen - "Sen o Warszawie"

Jan Duszyński - "Jack Strong"

Witold Lutosławski - "Granatowy zeszyt"

Wojciech Kilar - "Obce ciało"

W kategorii: najlepszy film dokumentalny:

"Efekt domina"

"Powstanie Warszawskie"

"Sen o Warszawie"

W kategorii: najlepszy filmowy serial fabularny:

"Czas Honoru - Powstanie"

"Ranczo"- seria 8

"Wataha"

