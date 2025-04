Ciccarelli i White, znakomici dydaktycy i profesorowie psychologii, napisali najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik wprowadzający do tej dyscypliny na świecie!

To od paru lat najpopularniejszy podręcznik psychologii w Stanach Zjednoczonych. Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, teorie osobowości, zagadnienia psychologii społecznej, zaburzeń psychicznych i psychoterapii.

Podręcznik uzupełniają dodatki: jeden obejmujący zastosowanie statystyki w psychologii i drugi poświęcony obszarom, na których pracują psychologowie. Materiał ułożony jest w sposób sprzyjający zapamiętywaniu i umożliwiający sprawdzanie opanowanej wiedzy przez samego studenta – służą temu podsumowania, mapy pojęć oraz testy zamieszczone w podrozdziałach i na zakończenie każdego rozdziału – uzupełniony licznymi odwołaniami do badań naukowych, diagramami, wykresami, tabelami i przykładami.

O publikacji "Psychologia"

Praca oddawana do rąk czytelnika została oparta na trzecim wydaniu amerykańskim. Upoważnia to do stwierdzenia, że unika dzięki temu różnych "błędów młodości", które zawsze się pojawiają, mimo że – tak jak tu – autorzy dokładają wielu starań, by tego uniknąć. Warto jednak zwrócić uwagę na datę pierwszego wydania: rok 2009. Oznacza to, że w ciągu niespełna 6 lat pojawiły się na trudnym amerykańskim rynku już trzy wydania tej pracy! Jest to przede wszystkim zasługa jej autorów, którzy ciągle ją doskonalą, nie szczędząc wysiłków, by swoje wnioski oprzeć na jak najświeższych wynikach badań. I by je pokazać w całej krasie, a jednocześnie przystępnie. W tej książce widać wyraźnie, że psychologia – choć z wielu korzeni wyrasta – ma już wyraźnie określony i ciągle doskonalony obszar badań, pomiarów, diagnoz i zastosowań. I co więcej, ma ciągle powab nowości, oferując wiele jeszcze nieotwartych drzwi.

