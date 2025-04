Już nebawem do kin trafi film #WSZYSTKOGRA z genialną muzyką w roli głównej. A już 5 maja w Vivie! ukaże się numer z dodatkiem - płytą CD z muzyką z filmu!

W filmie "#Wszystko gra" rozbrzmiewają najpiękniejsze polskie piosenki – takie, które wszyscy znają i kochają. Zaaranżowane na nowo, znów rozbłysły jasnym światłem, zabrzmiały nowocześnie i intrygująco. Ich interpretacja była nie lada wyzwaniem dla aktorów. Przeszli wyczerpujący i trudny "maraton treningowy", podczas którego uczyli się śpiewania w parach, oddawania emocji, analizy utworów. Wysiłek ekipy się opłacił – na ekranie widzimy brawurowo roztańczonych aktorów i słyszymy porywające wersje przebojów, od których nie można się uwolnić długo po wyjściu z kina.

Każda piosenka to perła polskiej muzyki... "Nie dokazuj" Marka Grechuty z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza, niezapomniany "Jej portret" Bogusława Meca z tekstem Jonasza Kofty, a także nowsze przeboje, jak "Warszawa" zespołu T.Love, "Szare miraże" Maanamu z 1980 roku i "Ale w koło jest wesoło" ze słynnej debiutanckiej płyty Perfectu to tylko niektóre wielkie przeboje zawarte na płycie.

Lista utworów:

1. WARSZAWA Eliza Rycembel, Karolina Czarnecka, Irena Melcer

2. RADOŚĆ O PORANKU Kinga Preis, Eliza Rycembel

3. MOJE SERCE PEŁNE CIEBIE Bartosz Żuchowski

4. SZARE MIRAŻE Eliza Rycembel

5. BOSSA NOVA DO PODUSZKI Kinga Preis, Sebastian Fabijański

6. ALE W KOŁO JEST WESOŁO Sebastian Fabijański, Eliza Rycembel, Karolina Czarnecka, Irena Mercel

7. MAM DOŚĆ Eliza Rycembel

8. JEJ PORTRET Stanisława Celińska, Kinga Preis, Eliza Rycembel

9. SZARE MIRAŻE Eliza Rycembel

10. DO ŁEZKI ŁEZKA Kinga Preis

11. NIE DOKAZUJ Marcin Januszkiewicz, Zbigniew Chojnacki, Łukasz Czekała, Piotr Domagalski

12. ŚWIECIE NASZ Stanisława Celińska, Kinga Preis, Eliza Rycembel, Marcin Januszkiewicz

13. MAŁE TĘSKNOTY Stanisława Celińska, Kinga Preis, Sebastian Fabijański, Anna Tomaszewska, Krzysztof Stroiński

14. TYCH LAT NIE ODDA NIKT Stanisława Celińska, Eliza Rycembel, Agnieszka Pawełkiewicz, Aleksandra Adamska

15. WSZYSTKO, CZEGO DZIŚ CHCĘ Eliza Rycembel, Karolina Czarnecka, Irena Melcer

Film "#WszystkoGra"

To opowieść o poszukiwaniu szczęścia, miłości i radości życia. Zosia próbuje zmienić świat za pomocą sztuki. Jej mama niespodziewanie spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego, a babcia ukrywa tajemnicę z przeszłości. Te 3 niezwykłe kobiety spróbują ocalić rodzinny dom, który niespodziewanie może trafić w obce ręce. Przeżyją wiele, by ostatecznie dowiedzieć się, czego naprawdę pragną i co jest w życiu najważniejsze.

